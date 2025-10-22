3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 21 de octubre 2025

WWE NXT 21 DE OCTUBRE 2025.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a Halloween Havoc. En el segmento estelar, Jacy Jayne y Lainey Reid derrotaron a Tatum Paxley e Izzi Dame en una lucha por equipos.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 21 DE OCTUBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Lesión de Sol Ruca

Una pena el hecho de que Sol Ruca se sume al listado de lesionados tras tener una actuación destacada en sus últimas presentaciones, dejando además, vacante el Campeonato Norteamericano Femenil NXT. Pronta recuperación para Sol Ruca.

► 1- Luchas por el Campeonato Speed

Tres minutos no ayudan en mucho para los combates, aunque el de Axiom contra Shawn Legacy si fue un choque de alto octanaje, donde ambos casi llegan al límite de tiempo.

LO MEJOR

► 3- Se arma cartel para Halloween Havoc

Con algunas luchas pactadas para Halloween Havoc este fin de semana, el programa cumplió su propósito. Dos luchas por equipos, incluyendo la aparición de las estrellas de AAA, Mr. Iguana y La Parka para enfrentarse a Leon Slater y Je’Von Evans; y por otro lado, el regreso de los Broken Hardys, para defender sus títulos ante Darkstate, sumado al hecho de que Zaria será ahora quien le haga frente a Blake Monroe tras la lesión de Sol Ruca, pinta un evento interesante este sábado, si le sumamos los dos combates por los títulos máximos de la marca, que ya estaban pactados.

► 2- Leon Slater vs. Stacks

Buen combate. Mucha acción, y pese a las interferencias, que no fueron terribles, el desempeño en el ring fue excelente por parte de Slater y sólido por parte de Stacks.

► 1– Fatal Influence vs. The Culling

Un buen combate, mejor de lo que se esperaba, con un buen debut de Lainey Reid como miembro de Fatal Influence. Por su parte, Tatum buscó ganar un poco de momentum de cara a su lucha titular contra Jacy Jayne, aunque no pudo lograr la victoria. Además, pese a lo que se rumoraba por una posible lesión, Jacy Jayne vio acción y eso es una buena noticia.