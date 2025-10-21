WWE NXT 21 de octubre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Leon Slater vs. Stacks

Cobertura y resultados WWE NXT 21 de octubre 2025 | Leon Slater vs. Stacks

WWE NXT 21 DE OCTUBRE 2025 .— Leon Slater, actual Campeón de la División X TNA, defenderá su título ante Channing ‘Stacks’ Lorenzo. La lucha fue confirmada tras un segmento en backstage donde Stacks exigió una oportunidad después de acusar a Slater de sentirse demasiado cómodo en la marca plateada de WWE. Slater es el monarca de la División X desde que derrotó a Moose en TNA Slammiversary, y ha mostrado ambición por seguir expandiendo su autoridad en otros territorios, incluyendo NXT. Será la gran oportunidad para que Stacks escale posiciones y se convierta en un luchador de respeto en NXT. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

En la primera ronda del torneo de contendiente #1 al Campeonato WWE Speed, veremos dos encuentros. En uno, Axiom enfrentará a Sean Legacy, mientras que en el otro, Jasper Troy se medirá con Zachary Wentz.

Además, OTM (Lucien Price y Bronco Nima) tendrán un duelo de relevos ante Hank Walker y Tank Ledger.

WWE NXT 21 de octubre 2025
