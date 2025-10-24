WWE presenta oficialmente a Zozaya, Mike D Vecchio y Aigle Blanc

Agosto marcó el fin de una etapa para Zozaya, Mike D Vecchio y Aigle Blanc, tres de los más talentosos luchadores de la escena europea. Concretamente, el fin de la agencia libre, al reportarse que supondría su último mes en las «indies» antes de incorporarse de manera oficial a WWE.

Así, Zozaya dijo adiós a RevPro, promotora que lo dio a conocer internacionalmente, durante su más reciente show de aniversario. A posteriori, el pasado mes, disputó un par de encuentros en la escena española, aunque a modo extraoficial; siendo parte de un «dark match» en Triple W y bajo la identidad de Adonis en Lucha Libre Cabaret.

Por su parte, Vecchio también cerró ciclo en su tierra natal, luego de despedirse de wXw en un combate con la implicación de Aigle Blanc y de perder el Campeonato Atlas PROGRESS. «The Belgian War Machine» fue parte de un evento de la escuela de Banger Zone Wrestling no emitido en streaming.

Mientras, Blanc tuvo a bien concluir capítulo con la casa donde se crio luchísticamente, APC, que preparó un show ex profeso titulado The Last Dance, rodeado de sus principales compañeros en la década de trayectoria que vivió allí.

► Los nuevos rookies de WWE

Y hoy, por fin, WWE confirma lo que era un secreto a voces, presentando a la nueva «promoción de novatos», con Zozaya, Vecchio y Blanc entre ellos.

They got next. 😤



Introducing the newest Rookie Class at the WWE Performance Center:



Jaime Garcia

Mike Derudder

Dusan Novakovic

Cyril Coquerelle

Nathan Cranton pic.twitter.com/CCftNk2pJj — WWE NXT (@WWENXT) October 24, 2025

Nuestros tres protagonistas, aparentemente, trabajarán a partir de ahora con sus nombres reales, y en el caso de Blanc, sin máscara, aunque no cabe descartar que acabe portando una distinta y asimismo, un nuevo alias. Ya hemos visto en el pasado cómo numerosos talentos cambiaban de identidad luchística varias veces durante su trayectoria con la compañía.

Nathan Cranton, el más joven de los presentados (22 años), competía en la escena de su país natal, Inglaterra, como Nathan Angel, haciendo carrera principalmente sobre la promotora Wrestling Force. Novakovic, serbio, es el único sin bagaje en la lucha libre, cuando a cambio, proviene de las artes marciales mixtas, con dos peleas en su haber, para Absolute Combat Federation y Abu Dhabi Combat Club.