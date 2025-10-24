WWE, AEW, TNA… D-Von Dudley no calla nada

El icónico D-Von Dudley habla de todo: su reciente y última lucha con The Hardys en TNA, Logan Paul, Tony Khan, el racismo que habría vivido en WWE y mucho más. Todo ello en una reciente entrevista con Video Gamer.

► En palabras de D-Von Dudley

Video Gamer: ¿Alguna vez has jugado los juegos WWE 2K?

D-Von Dudley: Estoy en ellos, así que sí los juego, aunque no soy bueno. Podrías vencerme en 30 segundos, te lo prometo.

Video Gamer: En el nuevo juego te dieron una puntuación de 84, mientras que Bubba-Ray tiene 85. ¿Dirías que es justo?

D-Von Dudley: Diría que, en términos de rendimiento en el ring, Bubba ha admitido muchas veces que, por cómo fui entrenado, yo era el trabajador del grupo. Él aprendió más bien sobre la marcha. Así que los videojuegos pueden poner lo que quieran, está bien. Bubba y yo no pensamos en esas calificaciones.

Video Gamer: ¿Has jugado otros videojuegos?

D-Von Dudley: No soy mucho de videojuegos, pero he jugado NBA 2K y algo de Madden, aunque no soy ese tipo de jugador.

Video Gamer: ¿Cómo te sientes una semana después de tu última lucha contra los Hardy Boyz?

D-Von Dudley: Me siento genial. Adolorido, sí, pero es normal cuando no has estado en el ring en tres años. Antes del episodio 1000 de Impact Wrestling habían pasado siete años. Empecé a entrenar seis meses antes del combate. Incluso tomé clases de boxeo, no para ser boxeador, sino para mejorar mi juego de pies, moverme más rápido. Fue un entrenamiento duro, levantando neumáticos, usando las cuerdas… pero valió la pena. Me sentí como el viejo D-Von, y estoy feliz de que haya terminado.

Video Gamer: ¿Entonces esa fue definitivamente tu última lucha?

D-Von Dudley: No te quitas las botas en el centro del ring para luego regresar. Eso es una falta de respeto, en mi opinión. Así que ahí tienes tu respuesta.

Video Gamer: ¿Cuánto tiempo se planeó esa lucha? ¿Era algo que querías hacer desde hace tiempo?

D-Von Dudley: Las conversaciones comenzaron en enero. Bubba me llamó en febrero y me preguntó si aún podía hacerlo. Le dije que sí. Cuando dijo que quería una última lucha con los Hardys, supe que debía prepararme bien. Empecé a entrenar inmediatamente y valió la pena.

Video Gamer: ¿Dónde colocas ese combate en tu carrera?

D-Von Dudley: Casi al mismo nivel que una lucha TLC. Fue la última lucha, y además una lucha de mesas con los Hardys. Sin duda, una de mis favoritas, especialmente considerando nuestras edades: Bubba 54, yo, Matt 51, Jeff 48. Ya no somos unos polluelos, pero salimos y contamos una gran historia con intensidad.

Video Gamer: ¿Siempre quisiste terminar tu carrera en TNA?

D-Von Dudley: Solo quería terminarla de la manera correcta, no importaba el lugar. No lo habría hecho en AEW, simplemente no creo que los Dudleys encajaran allí. Amo al talento de AEW, pero no me gusta cómo se maneja la organización. Tony Khan permite que ciertas personas tomen decisiones, y no soy fan de eso. Tengo amigos en AEW, y muchos comparten la misma frustración: quisieran que Tony tomara más control, o al menos pusiera a alguien que sepa lo que hace.

Video Gamer: ¿AEW intentó contratarte?

D-Von Dudley: Sí, pero yo buscaba ser productor, no luchador. Mi agente los contactó porque dejé WWE y quería seguir en ese rol, además de ayudar a mis hijos que estaban allí. Le dije a Tony que no quería luchar, pero él insistía. Quería que hiciera algunas apariciones, incluso un combate de tríos. Le dije que si lo hacía, solo estaría en el esquinero.

Tenía una cirugía de espalda reciente, no podía luchar. Le repetí que quería ser productor, no luchador, pero no lo entendía. Tuvimos tres reuniones y las tres fueron un fracaso.

Video Gamer: Después de tu última lucha con los Hardys, ¿en qué lugar los pones en tu “Monte Rushmore” de equipos?

D-Von Dudley: The British Bulldogs, The Hart Foundation, The Road Warriors, The Hardy Boyz y The Dudley Boyz.

Video Gamer: ¿Alguna vez pensaste que no podrías volver a luchar por las lesiones?

D-Von Dudley: Ahora puedo decirlo: nunca me lastimé gravemente. En las luchas TLC quedábamos golpeados y magullados, pero por la gracia de Dios, nadie salió gravemente herido.

Video Gamer: ¿Hay algún golpe que no volverías a recibir?

D-Von Dudley: Ninguno. No quiero volver a recibir golpes. Estoy hecho. 33 años de carrera, estoy feliz y satisfecho.

Video Gamer: ¿Qué harás ahora?

D-Von Dudley: Tengo un canal de YouTube muy exitoso. Aún tengo mi contrato de leyenda con WWE, mi escuela de lucha en Florida y un negocio de detailing en Fort Lauderdale. Estoy bien. Mi vida ahora son mi familia y mis negocios.

Video Gamer: ¿Cómo fue tener a Spike Dudley en Bound for Glory?

D-Von Dudley: Muy genial. Cada vez que Spike puede unirse a nosotros, es algo especial. Nada ha cambiado: Bubba, Spike, Sign Guy Dudley, Joel Gertner y yo seguimos siendo los mismos.

Video Gamer: ¿Alguna vez tuviste desacuerdos creativos con Bubba?

D-Von Dudley: No realmente. En 2016 tomamos caminos distintos, pero todo pasó por una razón. Él se fue, yo me quedé como productor. Si alguna vez regreso a WWE como productor, me encantaría.

Video Gamer: ¿Tu etapa favorita o título favorito?

D-Von Dudley: ECW, porque fue donde todo comenzó. Pero la Attitude Era fue, sin duda, la mejor época de mi vida.

Video Gamer: ¿Cómo ha cambiado el negocio en 2025?

D-Von Dudley: Muchísimo. Muchos sentimos que hay una falta de respeto de parte de algunos talentos jóvenes, pero es porque no les enseñaron correctamente. Yo sigo respetando a los que vinieron antes, los saludo, les agradezco. Hoy eso casi no se ve.

También faltan mentes como las de antes. Tenemos a Triple H y Michael Hayes, pero no muchos más. Necesitamos gente que sepa producir.

Video Gamer: The Undertaker dice que el kayfabe está muerto. ¿Estás de acuerdo?

D-Von Dudley: Sí, más o menos. El negocio está demasiado expuesto, y lo odio. Hay que mantener algo sagrado. No todo debe discutirse públicamente. Antes no había Internet; ahora todo se filtra. Eso arruina parte de la magia.

Video Gamer: ¿Viste WWE Unreal?

D-Von Dudley: No, porque escuché que exponía demasiado. Entiendo que WWE tenga sus razones, pero soy de la vieja escuela: no me gusta revelar los secretos del negocio.

Video Gamer: ¿Cuál fue tu peor lesión?

D-Von Dudley: Me rompí los músculos pectorales, el tendón de Aquiles y tuve algunas conmociones. Nada más serio.

Video Gamer: ¿Crees que habrá otros como los Dudley Boyz?

D-Von Dudley: No. Solo habrá un equipo Dudley Boyz, así como solo hubo un ECW. No se puede duplicar eso.

Video Gamer: ¿Por qué fue especial retirarte en TNA?

D-Von Dudley: Porque podría haber sido en cualquier lugar. Los Dudleys son los Dudleys, los Hardys son los Hardys. Amo WWE y TNA. Lo importante fue hacerlo bien, y lo hicimos.

Video Gamer: ¿Tu momento favorito en Survivor Series?

D-Von Dudley: Cuando Jeff Hardy y yo unificamos los títulos de WCW y WWE.

Video Gamer: Si pudieras repetir una lucha, ¿harías algo diferente?

D-Von Dudley: No. Todo fue perfecto. Ya terminé. Solo entrenaré o apareceré en ringside si es necesario.

Video Gamer: ¿Qué piensas de las celebridades que luchan ahora?

D-Von Dudley: Es un cruce de audiencias. Cuando se hace bien, como con Bad Bunny, ayuda a atraer nuevos fans y aumentar la audiencia.

Video Gamer: ¿Y qué piensas de Logan Paul?

D-Von Dudley: Es un verdadero atleta, se toma esto en serio y lo respeto mucho. Lo ha aprendido rápido.

Video Gamer: ¿Encajaría en la era de WCW?

D-Von Dudley: No. Los de la vieja escuela no lo habrían aceptado. Era otra época, muy cerrada.

Video Gamer: ¿Alguien de esa época habría prosperado hoy?

D-Von Dudley: Claro. Los Usos, Randy Orton, Bianca Belair… me habría encantado verla contra Jacqueline o Medusa.

Video Gamer: ¿Alguna historia que no quisieras hacer?

D-Von Dudley: No, siempre hice todo lo que se me pidió, sin quejas.

Video Gamer: ¿Qué opinas de las acusaciones de racismo en WWE?

D-Von Dudley: En el pasado estaba oculto. Lo he dicho antes: algunos del Ku Klux Klan cambiaron las sábanas por trajes. Tuve un superior que me dijo en mi cara que no le gustaba por el color de mi piel. Esa persona ya no está allí, y no tengo respeto por él.

Video Gamer: ¿Qué consejo darías a una pareja joven?

D-Von Dudley: Estudia el negocio, da todo de ti, y haz lo que debas hacer.

Preguntas rápidas

Más fuerte: Mark Henry

Más gracioso: Umaga, Maven, JBL, Faarooq, Grandmaster Sexay

Más duro: Bradshaw (pero lo amo, era recíproco)

Mejor técnico: Chris Benoit

Peor movimiento final recibido: El mío, el 3D — una vez me noqueé al recibirlo.

Opinión sobre el “1D” de los Usos: Me encanta. Me pidieron permiso para usarlo, y lo hicieron increíble.

Ver a los Usos de evento principal: Me alegra mucho. Me habría encantado luchar contra ellos ahora.

Equipo que quisiera haber enfrentado: The Road Warriors. Pero ya fallecieron.