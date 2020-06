Hace 25 años, WWE comenzaría a expandir su parrilla de PPVs con el concepto de In Your House, eventos luchísticos que eran transmitidos en los meses que separaban a los entonces cinco pagos-por-evento de la empresa. Fueron como respuesta a la competencia que estaba dándoles WCW, y marcó el inicio de la tradición de los PPVs mensuales.

Durante el periodo que se comenzaron a emitir estos PPVs (1995 a 1999), se realizaron un total de 28 eventos. De esos 28, siete de ellos, se consolarían como PPVs de tradición a finales de los años 90.

Repasemos estos siete PPVs salidos de In Your House:

► In Your House 18: Badd Blood

Este evento tuvo lugar en el mes de octubre del año 1997, el cual es muy recordado por tres momentos importantes:

La muerte de Brian Pillman, quien iba a tener una lucha contra Dude Love en el evento.

quien iba a tener una lucha contra en el evento. El debut de Kane.

Y la primera lucha de Hell In A Cell.

Siendo este último acontecimiento el cual marcaría al evento. Puede ser considerado como el antecedente a lo que hoy es el evento Hell In a Cell, ya que en sus tres ediciones (1997, 2003 y 2004), la lucha estelar ha sido una lucha de Celda Infernal. Como dato extra, este PPV en los años 2003 y 2004 siempre ha sido exclusivo de la marca Raw, cerrando su última edición con la lucha entre Shawn Michaels y Triple H en la celda que duró casi 50 minutos.

► In Your House 20: No Way Out (Of Texas)

No Way Out siempre era conocido como el evento antes de WrestleMania, realizándose cada mes de febrero, teniendo su primera edición el 15 de febrero de 1998 al cual se llamó No Way Out Of Texas, y que del año 2000 al 2009 se transmitió de manera consecutiva cuando en el 2010 se cambió el nombre de Elimination Chamber. Tuvo su regresó en el año 2012 en el mes de junio.

En cuanto a la exclusividad de las marcas, era uno de los eventos insignia que eran producidos por la marca SmackDown desde el 2004 al 2007, siendo la edición 2004 la más emotiva cuando Eddie Guerrero ganó el Campeonato WWE ante Brock Lesnar.

Por el nombre, uno podría pensar que al menos una de las luchas tendría una estipulación basada en una jaula, pero son pocas las ediciones que tendría una lucha así. Por ejemplo:

No Way Out 2000: Hell in a Cell entre Triple H y Mick Foley.

Hell in a Cell entre Triple H y Mick Foley. No Way Out 2001: Lucha en jaula como la tercera caída de la lucha entre Triple H y Stone Cold Steve Austin.

Lucha en jaula como la tercera caída de la lucha entre Triple H y Stone Cold Steve Austin. No Way Out 2005: Lucha en jaula con alambre de púas entre John "Bradshaw" Layfield y el Big Show.

Lucha en jaula con alambre de púas entre John "Bradshaw" Layfield y el Big Show. No Way Out 2008: Elimination Chamber.

Elimination Chamber. No Way Out 2009: Elimination Chamber.

Elimination Chamber. No Way Out 2012: Lucha en jaula entre John Cena y el Big Show.

Dato curioso, tanto este evento como Elimination Chamber, en Alemania se le conoce como No Escape, debido a la similitud del nombre con las cámaras de gas que era usadas durante el Holocausto.

► In Your House 21: Unforgiven

Si hay algo que me han gustado de los PPVs de antes, es que al momento de leer el nombre te inspiraba a comprar el evento y ver como se vendría desarrollando. Unforgiven era uno de ellos. Este evento es el único que se realizaba de forma consecutiva durante su tiempo de existencia.

El evento tuvo lugar el 26 de abril de 1998, siendo recordado por el debut de la Lucha Infernal entre The Undertaker y Kane. Al año siguiente y de manera ininterrumpida, Unforgiven se emitía los meses de septiembre, pasando a ser un PPV exclusivo de la marca Raw entre los años 2003 a 2006.

En Unforgiven hemos visto momentos históricos además de la lucha infernal como el retiro de Trish Stratus, el triunfo de Kurt Angle tras el 11 de septiembre y el debut de la lucha Scramble.

► In Your House 22: Over The Edge

De los siete PPVs salidos de este concepto, Over The Edge es el que menos tiempo duró con vida dentro de la programación de WWE. Este evento se realizó en el mes de mayo de los años 1998 y 1999, siendo este último el más recordado por la tragedia de Owen Hart y que provocaría su cancelación.

Y lo curioso de este evento fue que hace diez años casi reciclaron el nombre. Le pusieron Over The Limit, y contó con inquietantes coincidencias:

El evento realizado en la fecha de la muerte de Owen Hart: 23 de mayo

Edge en la portada del evento junto al nombre del evento, haciendo referencia a Over The Edge.

Las lesiones de Ted Dibiase, CM Punk, Randy Orton y Batista.

► In Your House 23: Fully Loaded

Como su nombre lo indicaba, el evento iba a estar totalmente cargado de acción por parte de las Superestrellas de WWE. Fully Loaded se realizaba el mes de julio durante los años 1998 a 2000, y era el evento previo a SummerSlam.

Algo que se podría destacar es que en las tres ediciones, Triple H ha luchado en el turno semifinal.

Fully Loaded 98: luchó ante The Rock por el Campeonato Intercontinental a lucha de dos a tres caídas con límite de 30 minutos, que terminó empatado.

luchó ante por el a lucha de dos a tres caídas con límite de 30 minutos, que terminó empatado. Fully Loaded 99: luchó de nuevo ante The Rock en una lucha de correas para ser el retador al Campeonato WWE en SummerSlam, ganando la lucha con ayuda de Billy Gunn.

luchó de nuevo ante The Rock en una lucha de correas para ser el retador al Campeonato WWE en SummerSlam, ganando la lucha con ayuda de Fully Loaded 2000: Luchó ante Chris Jericho en una lucha de último hombre en pie, la cual ganó.

► In Your House 25: Judgment Day

El evento vio la luz el 21 de octubre de 1998, pero que a partir del año 2000 hasta su fin en el año 2009, se venía realizando en el mes de mayo, en lugar del evento Over The Edge; y durante los años 2004 al 2006 era un evento exclusivo de SmackDown.

Los momentos que nos trajo este evento fue como Steve Austin le contó las tres palmadas al Undertaker y Kane para que no hubiera Campeón WWE, el debut del American Bad Ass y la lucha de I Quit entre John Cena y JBL.

Y en cuanto a los escenarios del evento, destacan las cruces panteoneras del 2004, la balanza de la justicia en 2009 y la temática de la explosión del planeta tierra de las ediciones 2005 al 2008.

► In Your House 28: Backlash

El único PPV de esta lista que sigue vivo y que tendrá lugar el próximo 14 de junio de este año. En cuanto a su historia, tuvo su primera edición el 25 de abril de 1999, y desde ese año hasta 2009, se ha conocido como el PPV de las repercusiones tras WrestleMania. Y en ese tiempo, era exclusivo de la marca Raw entre los años 2004 al 2006.

Tuvo su regreso en el año 2016 tras la segunda división de marca, siendo exclusivo de la marca SmackDown los años 2016 y 2017, y siendo a partir del 2018 que sería de las dos marcas.

¿Cual fue su lucha favorita de cualquiera de estos eventos?