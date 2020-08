Importante apunte sobre el ataque de RETRIBUTION en SmackDown

Con un buen final en suspenso despidió WWE el más reciente episodio de Friday Night SmackDown. RETRIBUTION tuvo su segunda aparición en las pantallas de la empresa después del sabotaje a Raw la misma semana, pero en esta ocasión, sus actos casaron mejor con las intenciones de "causar el caos y sacudir la estructura de la organización", pues invadieron el escenario del Performance Center, atacando a varios talentos y destrozando las cuerdas del ring con una motosierra.

Aunque dicho asalto no convenció a muchos seguidores, debido a un punto que se hizo muy visible durante el segmento: ninguno de los encapuchados lucía realmente amenazante por su físico. Shane Helms fue claro y conciso al respecto en un tuit.

Why do they all look like they’re 15? https://t.co/tKoTXz5hEN