Bayley promete "retirar" a Asuka este lunes en Raw

Bayley se enfrentará a Asuka este lunes en Raw. Este encuentro se programó luego de que la ex campeona Raw interrumpiera el encuentro entre Shayna Baszler y Sasha Banks al atacar a la campeona SmackDown. Si bien fue una -hasta ahora- inexplicable descalificación, sirvió para que Asuka retara a Sasha Banks a una revancha y esta última puso como condición que debe derrotar a su mejor amiga este lunes para poder ganarse ese derecho.

Indistinto del desenlace del encuentro que sostendrán Asuka y Bayley en Raw, Stephanie McMahon ha dejado en claro que tanto Bayley como Sasha Banks defenderán sus títulos en la fiesta más grande del verano, SummerSlam. Una de ellas sería Asuka, quien se enfrentará a Sasha Banks si es que logra la victoria ante Bayley; no obstante, esta última tiene otros planes.

Precisamente, Bayley buscará impedir que Asuka ejerza este derecho este lunes en Raw y no solo buscará derrotarla, sino "retirarla" y enviarla junto a Kairi Sane de vuelta a Japón. La campeona SmackDown respondió a una publicación de la compañía con la reseña de los diez momentos más importantes de su carrera, indicando que pueden agregar el nuevo hito que cumplirá esta lunes en Raw.

And after tomorrow night you can add where I whooped Asuka and sent her packing with her friend Kairi!!!!!!!!!!!!!!!!! https://t.co/sDBz3fdrUt

Pero Bayley no es la única que quiere retirar a Asuka, ya que hace algunos días Sasha Banks había sentenciado lo mismo y prometió ella misma comprarle los boletos de regreso a Japón.

I know you miss your friend @KairiSaneWWE Dont worry, cause next week @itsBayleyWWE is gonna retire you too, and since I’m rich rich🤑 I’ll use some of my pocket change to fly you back to Japan so you can cry together @WWEAsuka 😂 #WWERaw #2BeltzBanks #Bayley3Brands pic.twitter.com/oBuYIKUVjl

— $asha Banks (@SashaBanksWWE) August 4, 2020