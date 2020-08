Stephanie McMahon lanzó una bomba sobre la Campeona SmackDown Bayley anoche al anunciar que, para el próximo episodio de SmackDown, se llevará una batalla campal de triple marca. Stephanie le dejó en claro a Bayley que defenderá su título en la fiesta más grande del verano, SummerSlam, ante la ganadora de dicha batalla, y las posibilidades están abiertas para cualquiera.

► Mercedes Martinez, Rhea Ripley y Mickie James quieren enfrentarse a Bayley en SummerSlam

Precisamente, dado que la batalla campal de la próxima semana puede tener Superestrellas de Raw, SmackDown o NXT, la lista de interesadas no se hizo esperar, aunque el primero en reaccionar fue Robert Stone, quien abogó por sus dos representadas, Aliyah y Mercedez Martinez, pidiéndole a Stephanie McMahon que les brinde una oportunidad por el Campeonato Femenil de parejas.

Bayley no pareció en desacuerdo con lo planteado por Stone, siempre y cuando las Superestrellas de NXT mencionadas no participen en la batalla campal.

Yeah,sure!!! tag match? No prob. BUT KEEP THEM OUT OF THIS BATTLE ROYAL!!!!! 😅 — Bayley (@itsBayleyWWE) August 8, 2020

Sin embargo, una de sus representadas, Mercedes Martinez, sí se mostró interesada en participar. Bayley, en cambio, quiere evitarla a toda costa, y la invita a tener una conversación.

Heyyy! Beautiful name ya got there. Let’s all just sit down and talk about this okay — Bayley (@itsBayleyWWE) August 8, 2020

Otra Superestrella de NXT, Rhea Ripley, quien precisamente fue atacada por Mercedes Martinez el miércoles pasado, también mostró su interés en participar en esta batalla campal, e inclusive se perfila como una de las favoritas. Bayley, evidentemente, tampoco quiere saber nada de enfrentarse a la ex Campeona NXT.

No no no no nooooo. You’re doing soooo great on Wednesdays!!!! Would hate to see ya mess up your work schedule and all. Friday nights are messy. Sit this one out. I’m just looking out for ya!!! 😬 — Bayley (@itsBayleyWWE) August 8, 2020

Y por si dos no fueran suficientes a falta de una semana para la batalla campal, Mickie James, quien ya tiene el alta médica para competir, también dijo presente, y de participar, será una grata sorpresa considerando que desde junio del año pasado no lucha. Bayley también tuvo palabras para la seis veces campeona.

Whoa whoa whoa mickie James! — Bayley (@itsBayleyWWE) August 8, 2020

Y así, más posibles candidatas se irán sumando a lo largo de estos días, y habrá que ver hasta el próximo viernes para determinar quién será la siguiente retadora de Bayley en SummerSlam 2020.

