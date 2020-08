Hace pocas semanas, Tegan Nox presentó recientemente a su novia al Universo WWE a través de una publicación en redes sociales. Ahora la galesa puede hablar libremente de cómo fueron las reacciones hacia ella, gracias a Sonya Deville cuyo caso, en cambio, fue bastante difícil al comienzo, aunque ahora dice sentirse más libre que nunca, y ser una inspiración para el resto de personas.

► El consejo de Sonya Deville a Tegan Nox

Y hablando de Sonya Deville, recientemente tuvo una entrevista con International Business Times para discutir su progreso como superestrella individual, aunque como miembro de la comunidad GLBTI, Sonya comentó sobre cómo enfrentó tanto la adversidad como los elogios por mantenerse fiel a quién es ella. Incluso, reveló lo que le comentó a Tegan Nox antes de que la Superestrella de NXT tomara la decisión de anunciar su sexualidad al mundo.

"Tegan es una persona increíble. Estoy muy feliz por ella y su novia. Se acercó a mí hace un par de meses y simplemente me llamó la atención sobre mi historia. Cómo era y por lo que estaba pasando y cómo navegar por las aguas oscuras que aún no ha hecho. Simplemente le di el mejor consejo que pude y le dije que creo que es increíble y decir su verdad es algo poderoso, pero hacerlo en su tiempo, a su manera y no dejar que nadie más le dicte ese viaje".

Sonya Deville ve que el mundo de la lucha profesional ha progresado enormemente en los últimos cinco años. Está agradecida por lo que está sucediendo todas las empresas respecto a la inclusión y cree que ayudará a atraer nuevos fanáticos al producto.

"Es genial. Recuerdo hace cinco años cuando llegué a la WWE y estaba nerviosa porque no había mucha representación. Ni siquiera sabía de Darren Young en ese momento. Aprendí sobre él cuando ingresé a NXT, pero ya no trabajaba para la empresa. Dentro de mi pequeña comunidad, no había mucha representación".

"Era importante para mí ser eso para otros jóvenes que buscan ingresar a la industria de la lucha libre, y ahora ver la representación de casi todos los aspectos de la comunidad GLBTI es tan importante. Es fundamental para nuestra comunidad y hacia dónde va el deporte en general. Tener a Jake Atlas y Tegan en WWE, y ver a Sonny Kiss y Nyla Rose en AEW, es muy poderoso y significa todo para mí. Sé que significa el mundo para los miembros más jóvenes de la comunidad GLBTI que buscan entrar en la lucha libre. Es realmente inspirador".

Sonya Deville también mencionó durante la entrevista que las principales estrellas Sasha Banks y Bayley todavía tienen el oro en la WWE porque aún no han tenido una lucha contra ella. Tiene la intención de ganar uno de esos títulos muy pronto, y así se lo hizo saber a Bayley el fin de semana pasado.

_____________________________________

Esta noche, acompáñanos en la cobertura en vivo de Monday Night Raw, que presentará la lucha entre MVP y Apollo Crews con el Campeonato de los Estados Unidos en juego.

Sigue en SUPERLUCHAS la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto.