Shane Helms critica a RETRIBUTION: "Lucen como quinceañeros"

Era de esperar que con los bajos índices de audiencia de WWE y la deriva creativa en que esta empresa se encuentra, su separación de marcas ya no tuviera vigencia, quedando reducida a una simple diferenciación televisiva. Así, además del anuncio de una batalla campal con competidoras de tres marcas, la supuesta gran historia que McMahonlandia se trae entre manos con ese grupo denominado RETRIBUTION tuvo continuidad la pasada noche en Friday Night SmackDown.

Ahora, lo cierto es que sus intenciones de "causar el caos y sacudir la estructura de la organización" quedaron mejor escenificadas en comparación al mero apagón que provocaron el lunes en el Performance Center.

Durante el segmento de cierre del show azul, en un ataque que por momentos recordó al debut de Nexus hace una década, RETRIBUTION irrumpió en mitad de la emisión, espantando a Michael Cole y Corey Graves y llevándose por delante a todo incauto que no pudo o quiso huir, caso de varios talentos de NXT situados tras las pantallas de plexiglás.

Y para rizar el rizo, las cuerdas del ring acabaron destrozadas por medio de una motosierra que uno de los encapuchados blandió cual Ash en la saga Evil Dead.

WWE no parece centrar tanto su promoción del grupo en la identidad de sus integrantes, sino en sus motivaciones, según expuso bajo un artículo de su web oficial.

Se diría que ningún luchador de peso se encuentra detrás de alguna de la identidad de estos saboteadores, pese a los rumores sobre Dominik Dijakovic y Tommaso Ciampa. Básicamente, porque la envergadura de los individuos vistos ayer no encaja con la de una Superestrella importante, lo que nos lleva a pensar en que hay alguna mente maestra en la sombra.

Y precisamente el tamaño de estos "terroristas" ha sido tema de debate en redes sociales durante las últimas horas, pues muchos consideran que no lucen amenazantes. Shane Helms sintetizó esta corriente de opinión mediante un conciso tuit.

Why do they all look like they’re 15? https://t.co/tKoTXz5hEN