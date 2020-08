Chris Jericho "prohíbe" a un ex-WWE ver AEW

El segmento del último AEW Dynamite que protagonizaron Chris Jericho y Orange Cassidy, junto a la inestimable colaboración de Eric Bischoff, fue uno de los mejores de la breve historia de los Élite, vendiendo de excelente manera el choque que estos gladiadores disputarán este miércoles.

Sin embargo, Jim Cornette tuvo una opinión algo distinta en su podcast 'The Jim Cornette Experience'.

Unos comentarios que no pasaron desapercibidos para "The Demo God".

I am officially banning @TheJimCornette from watching any & all future episodes of #AEWDynamite & #AEWDark . He is under @AEWrestling suspension until further notice. Thank you. #DemoGod

Simulación de un enfrentamiento real que quizás Brian Last, colaborador de Cornette en su podcast, no captó, pues seguidamente, lanzó un importante dardo a Jericho.

Looks like Jericho started early today. He probably should have waited until after I release tomorrow’s Drive Thru, where we talk about how stupid he is for playing concerts during a pandemic. PS - we don’t watch the shitty YouTube show. #alittlebitofthevirus https://t.co/H3JxfJDNnS

— The Great Brian Last (@GreatBrianLast) August 9, 2020