La revancha Chris Jericho-Orange Cassidy tendrá dos importantes estipulaciones

All Elite Wrestling ha encontrado a su gran técnico alternativo, y es una pena que su excelente rivalidad con Chris Jericho se esté dando sin arenas a rebosar de público. Orange Cassidy, además, demostró a nivel "mainstream" que lo suyo también es hacer promos, ganando su particular debate contra "The Demo God" este miércoles, a juicio de Eric Bischoff. Un servidor diría que el mejor segmento de la breve historia de la empresa de Tony Khan.

Pero en el próximo Dynamite las palabras ya quedarán a un lado, cuando Jericho y Cassidy tengan su esperada revancha, que apunta de nuevo a ocupar el hueco estelar de la noche. Mano a mano simple que, no obstante, contará con dos cruciales cláusulas.

La primera la conocimos hace un par de semanas, cuando Jericho exigió un nuevo combate con Cassidy después de que este le manchara de zumo de naranja una chaqueta valorada, según "Le Champion", en 7000 dólares (recurso, el de la chaqueta, utilizado años atrás en la rivalidad que protagonizó junto a Dean Ambrose en WWE). Jericho estipuló entonces que si Cassidy salía derrotado de nuevo, debería indemnizarle con dicha cantidad.

Y una nueva se anuncia, que permitirá a priori un desarrollo limpio del encuentro.

This Wednesday on Dynamite - It's a rematch as @IAmJericho takes on @orangecassidy in a $7,000 obligation match and as an extra added stipulation, the Inner Circle & Best Friends are BANNED from ringside!



Watch #AEWDynamite this Wednesday night on @TNTDrama 8e/7c.