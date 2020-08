¿Por qué Chris Jericho y Fozzy hacen conciertos en pandemia?

Sorprendió al mundo el hecho de que Chris Jericho y su banda Fozzy sí realizaron varios conciertos esta semana que ya termina, cuando está claro que en épocas de pandemia por el nuevo coronavirus, las aglomeraciones no son lo mejor. Ante las críticas, Le Champion Chris Jericho tuvo que explicar por qué aceptaron hacer estos toques. Lo dijo en su show Satuday Night Special, la noche de ayer sábado.

"Lo que pasó fue que nuestro Save The World Tour, que originalmente estaba programado para abril y mayo, fue pospuesto primero a julio y agosto y luego a octubre y noviembre. Pero quedaron cuatro fechas que no se pudieron mover más allá de agosto. Me informaron y yo estaba diciendo '¿Cómo?'.

"Pero, bueno, los shows eran en Dakota del Sur y Dakota del Norte, y otro en Fort Madison, Iowa, que está justo cerca de la frontera de Dakota del Sur... La razón por la que han tenido lugar estos shows fue porque estos estados de Dakota del Norte y Dakota del Sur, tienen casos de covid-19 bajos. Menos de mil casos en ambos estados, y creo que en Florida solamente, hubo 9 mil casos hoy sábado.

"Los lugares en los que tocamos, o estaban al aire libre, o tenían solamente la mitad de su aforo disponible. Repartimos mascarillas en la puerta, la temperatura se controla. Nos quedamos en el autobús todo el día, el staff y los miembros de Fozzy han sido testeados".

Pese a las palabras de Jericho, en redes sociales han salido fotos en donde se ve aglomeraciones sin tapabocas y sin distanciamiento social:

Fozzy performed live in North Dakota last night. They say the venue was at 50% capacity but what does that matter when ppl are all close together, sweating and breathing heavily on each other?!? 🤔 pic.twitter.com/hf4HKJX2mX