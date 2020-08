El legado de Vince McMahon, a juicio de Arn Anderson

Nadie duda del mérito de Vince McMahon a la hora de crear el mayor imperio luchístico del mundo y mantenerlo a flote durante más de cuatro décadas. Pero todo tiene un precio, y sus tácticas de trampeo durante la época de los territorios en EEUU acabaron por destruir a cualquier posible competencia (hasta el ascenso de WCW). Algo que, lógicamente, acaba por granjearte una reputación cuanto menos controvertida.

Pero recordando un artículo de SUPERLUCHAS de hace ya casi una década, más allá de los medios que empleó para alcanzar su fin, es la concepción de la lucha libre como "entretenimiento" lo que nunca convencerá a muchos románticos de este arte, pese a que gracias a ello, elevara a su empresa hasta cotas inalcanzables para el resto de mortales.

Un logro que, indirectamente, hace que hoy, miles de aficionados lleguen a otras empresas y definan sus gustos partiendo de esa primera toma de contacto que es WWE. ¿Cuántos de los hoy autoproclamados anti-McMahonistas se aficionaron a la lucha libre gracias a esta compañía, al igual que miles de niños se aficionaron a la lectura gracias a otros productos "mainstream" como la saga Harry Potter?

Arn Anderson, no obstante, considera que desde el punto de vista del luchador, WWE nunca representó su meta.

«Bueno, depende del lado del que lo mires. ¿Lo ves desde la perspectiva del fan, o del luchador? ¿Revolucionó el negocio, en cuanto a expandirlo para que los niños y las mujeres también fueran fans? Tú sabes, en cuanto márquetin, sí.

«Pero tomó el producto que para nosotros los luchadores es lo primero, el cáliz sagrado, la razón por la que queremos hacer esto desde niños, la parte más puramente luchística, la acción, y la puso en el vagón de cola, pasando a ser una de las menos importantes.

«Y para un tipo como yo, mi objetivo nunca fue ser campeón mundial. Mi objetivo no era ser el mejor pagado, pero sí quería ser uno de los mejores trabajadores del negocio. El tipo que cualquier noche podía salir ahí fuera y hacer que te interesaras por mi combate, el tipo con el que cualquier luchador quería trabajar. Y eso es divertirse, esa es la parte que se echa en falta.

«No puedes mandar a un tipo a luchar en Raw con tres minutos de tiempo disponibles y esperar que te cuente una historia, que eleve el producto y a la vez a sí mismo. No puede ser, y luego te diriges al productor y le culpas a él o a los talentos. Por lo que escucho, porque ya no veo WWE, es que no permite que se usen las palabras "lucha libre" y "luchador".

«Para los fans de la lucha libre profesional, no sentáis vergüenza de decir que sois fans de la lucha libre profesional. Yo siento vergüenza, porque no es entretenimiento deportivo, esto no es 'Saturday Night Live', es un show de lucha libre. Deja a los chicos y chicas que hagan lo que mejor saben, deja que luchen y dales tiempo para hacerlo».