¿Vanessa Borne y Chelsea Green son parte de RETRIBUTION?

Aunque Vince McMahon seguramente no quería que ya se descubrieran las identidades de varios miembros de RETRIBUTION, ya se empieza a especular en redes sociales con el hecho de que las dos mujeres del grupo serían Vanessa Borne y Chelsea Green.

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, RETRIBUTION armó el caos en gran medida anoche en SmackDown. Y una de las pistas que dejaría saber que Vanessa Borne es parte del grupo, es su cabello ondulado.

RETRIBUTION continued their run of havoc over WWE on #SmackDown!



Vanessa Borne, de nombre Danielle Sierra Kamela, firmó con WWE en 2016 y aunque ha aparecido pocas veces en los shows televisivos de NXT, 25 en total, y solo tiene 186 luchas en su récord, Y como ya les habíamos reportado aquí en SÚPER LUCHAS, Vanessa Borne fue ascendida al elenco principal en enero o febrero de este año de manera silenciosa. Desde entonces no había vuelto a ser utilizada, claro, se estaría guardando para este gran momento.

Por su parte, de momento los fans especulan con la presencia de Chelsea Green en el grupo, pero no hay una pista clara de que la prometida de Matt Cardona, antes Zack Ryder, esté entre los enmascarados. Su última lucha en NXT fue el 27 de mayo.

Otro nombre rumorado es el de Dominik Dijakovic y de líder estaría Tommaso Ciampa. Ambos entran en la bolsa de rumores, porque recientemente borraron todo rastro de sus cuentas de Twitter, además de que el ascenso de Dijakovic, Borne y Green se había venido rumorando desde finales del año pasado.

Es un hecho que los luchadores están causando sorpresa, pero también críticas, pues su desempeño en el caos que querían generar en SmackDown, todo hay que decirlo, no fue el mejor. Shane Helms los ha criticado llamándolos "quinceañeros".

"¿Por qué todos lucen como si tuvieran quince años?"

