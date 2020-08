Dos luchadores de NXT podrían formar parte de Retribution

Teniendo en cuenta que actualmente, WWE ejerce el método del disparo al bulto para intentar elevar los ratings, quizás la historia que en teoría comenzó a cocinarse el lunes en Raw acerca de una nueva facción de tintes terroristas llamada Retribution ya no tenga continuidad el mes que viene.

La audiencia mejoró ligeramente gracias al anuncio que se hizo horas antes del episodio (y al que a su vez se hizo del retorno de Shane McMahon, por supuesto), y WWE vendió la incógnita de quiénes podrían integrar este grupo que pretende "causar el caos y sacudir la estructura de la organización"... y que por ahora, únicamente apagó las luces del Performance Center.

Pero mi compañero de SUPERLUCHAS Ricardo Rendón señaló un interesante movimiento producido también poco antes del inicio del show. Dominik Dijakovic eliminó todo rastro de su historial en Twitter (y de sus otras redes sociales), dejando su perfil en un intrigante "fundido a negro" que dio pie a las especulaciones acerca de que este gladiador de NXT fuese uno de los miembros de Retribution.

Pero ahora, otro importante nombre de NXT limpia su cuenta de Twitter: Tommaso Ciampa.

Todo, casualmente o no, después de que Ciampa insinuara que su ausencia de las pantallas en el último mes y medio se debe a que WWE no tiene planes para él. He aquí lo que escribió en su cuenta de Instagram a mediados del pasado mes.

«[...] La motivación es una cualidad fascinante. Durante mi carrera, a menudo me he dado cuenta que crear un falso diálogo me ha conducido a mis mayores motivaciones internas. En 2018, creé un escenario en mi mente donde "nadie creía en mí". Me ayudó.

«En 2020, tras semanas de no estar en televisión (sí, estoy bien), me encuentro con un nuevo falso diálogo. "Los creativos no tienen nada para ti". Sea esto o no cierto, realmente no importa. Porque en mi mente, es cierto.

«En 2018, hice que mis visiones se hicieran realidad. Bueno, hoy tengo una nueva visión. Y lo sorprendente es que me siento más hambriento que nunca. Es hora de evolucionar. Es hora de tomar la próxima ola y alcanzar la siguiente altura».