IMPACT! concede rescisión a Lady Frost

En el último año, Impact Wrestling ha perdido a algunos nombres destacados de su división femenil, caso de The IInspiration o Tenille Dashwood. Y a este cupo supimos el pasado junio que buscaba unirse Lady Frost.

I have officially asked for my release from @IMPACTWRESTLING

I want to thank the incredible fans, staff, and locker room, as well as @ScottDAmore and @gailkimITSME for the opportunities given to me. Thank you for a great experience.