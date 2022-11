Baron Corbin y JBL debutaron como asociados en la edición del 17 de octubre de Monday Night RAW, donde el miembro del Salón de la Fama WWE le puso al ex Campeón de los Estados Unidos con el sobrenombre del «Dios de la lucha libre moderno». A partir de allí, Corbin ha hilvanado sendas victorias, siendo la más reciente ante Cedric Alexander el pasado lunes.

► Para Dutch Mantell, Triple H escucha a la audiencia

Dutch Mantell cree que Triple H oye a la audiencia y que podría ayudarle a Baron Corbin para triunfar en la WWE, de la mano de JBL. Hablando en su podcast Smack Talk de Sportskeeda Wrestling, Dutch Mantell declaró que siempre sintió que algo «faltaba» en Baron Corbin. Sin embargo, es optimista de que el miembro del Salón de la Fama WWE podría cambiar el rumbo y volver a encarrilar al «lobo solitario».

«Bueno, no puede lastimarlo. Ahora, no sé si puede subir para siempre. Le falta algo a Corbin. Me gusta la historia cuando se fue a la quiebra y estaba en la calle sin recursos. Pero ahora, Bradshaw vendrá, corregirá todas esas cosas y le dirá lo que debería haber hecho«.

«Entonces, si comenzó con una pizarra limpia y es posible que tengan un plan, estoy seguro de que ahora tienen un plan para donde quieren que vaya, pero ese plan se moverá, la línea se moverá hacia donde quieren llevar más lo ven. Triple H es muy bueno, ya sabes, aprovechando una oportunidad y una cosa sobre la lucha libre: tienes que conocer a tu audiencia y creo que JBL conoce a la audiencia y Triple H conoce a la audiencia».

Mantell es optimista respecto a la dirección que JBL y Baron Corbin podrían tomar ahora, aunque todavía no se los ha visto en una rivalidad importante. Habrá que ver qué es lo que sigue para este dúo que buscará demostrar su supremacía.