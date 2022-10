Baron Corbin están dando sus primeros pasos en una nueva aventura en WWE al lado de JBL. En un mal momento, el miembro del Salón de la Fama lo tomó bajo su ala para ofrecerle una nueva perspectiva e intentar ayudarlo a alcanzar la cima. No cabe duda de que John Bradshaw Layfield sabe perfectamente cómo se siente estar en lo más alto. Y no se puede decir que «The Modern Day Wrestling God» no haya triunfado. Pero realmente nunca ha dado ese paso a la hora de llegar al plano estelar.

► Bill Apter habla de JBL y Baron Corbin

Si finalmente juntos lo harán es una incógnita por resolverse y en la que entrarán en juego muchos factores. Pero el premiado periodista Bill Apter confía en que Baron Corbin solo va a llegar a ese nuevo nivel con JBL, porque no podría hacerlo él solo. Así lo comentaba en un reciente episodio de Sportskeeda Wrestling:

«JBL ha traído el maravilloso sabor de un gerente bocazas de la vieja escuela a Monday Night Raw y es una llegada bienvenida, eso seguro. No hay problema con Corbin, pero con un maestro conversador llamado JBL con él, lo impulsará a un nivel que no podría alcanzar por sí mismo«.

Esta semana, JBL ayudó a Baron Corbin a derrotar a Johnny Gargano en Raw. El que fuera Campeón NXT está rivalizando con The Miz así que no está claro si lo hará también con Corbin. Quizá próximamente veamos un combate de parejas con Corbin y Miz contra Gargano y Dexter Lumis.

¿Qué os parece la historia de Baron Corbin y JBL?