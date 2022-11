Jake Paul hizo su debut en WWE en Crown Jewel 2022 ayudando a su hermano, Logan Paul, en su lucha titular contra Roman Reigns. Sin embargo, su presencia no pudo sobreponerse a la ventaja numérica que The Bloodline tenía durante el combate, y eventualmente la victoria fue para el Jefe Tribal. A pesar de que muchos se preguntan si Jake Paul podrá seguir los pasos de su hermano en la WWE, no hay nada definido para él hasta el momento.

Recientemente, Jake Paul tuvo una conversación con Justin Barrasso de Sports Illustrated e hizo un comentario interesante sobre Paul Heyman, afirmando que es una persona muy inteligente y que le encantaría tener a The Wise Man de su lado.

“Paul Heyman es muy entretenido e inteligente. Me encantan muchos de los personajes de la WWE, y él está en otro nivel. Lo amaría en mi rincón. Seríamos Paul y Paul.»

El consejero especial de Roman Reigns vio estas declaraciones y recurrió a su cuenta de Twitter para responderle a Jake Paul, diciéndole que ha sido lo más inteligente que ha dicho en su vida.

Ladies and Gentlemen, my name is #PaulHeyman, and as #SpecialCounsel to the #TribalChief @WWERomanReigns, I hereby present to you the smartest thing @jakepaul has ever said in his entire life! @WWE @LoganPaul @USA_Network @WWEonFOX https://t.co/xQk9jnZz7p

— Paul Heyman (@HeymanHustle) November 9, 2022