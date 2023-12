En Deadline, Trick Williams luchará en el Iron Survivor Challenge por una oportunidad por el Campeonato NXT, que Ilja Dragunov defenderá ante Baron Corbin. Si ambos ganan sus respectivos combates, quizá retomen su rivalidad para verse las caras en Vengeance Day 2024.

Who will be the Men's Iron Survivor?#NXTDeadline comes to you live NEXT SATURDAY at 8e/5p streaming exclusively on @peacock in the U.S. and @WWENetwork everywhere else! 🎟️: https://t.co/YOgLeiSM1Y pic.twitter.com/zEZGZQSAGP — WWE NXT (@WWENXT) December 4, 2023

► Trick Williams avisa a Ilja Dragunov

Pero desde antes incluso del evento premium de este sábado, Williams avisa a Dragunov de que lo tiene en el punto de mira. Como curiosidad, en los tres manos a mano que han disputado hasta ahora, The Dragon salió victorioso.

«Es un monstruo. Dragunov, él es el tipo que saca lo mejor de ti, y estoy muy agradecido por esa lucha (22 de agosto en NXT). Si recuerdas los promos, sabía a lo que me estaba enfrentando. Dije, este va a ser el momento en el que realmente muestre a la gente quién es Trick Williams y cómo quiero ser percibido a partir de este momento. Estoy agradecido por eso, por todo ese ángulo con Dragunov.»

«Mientras él sepa que voy a volver a verlo. Cuando cumpla mi tarea en el desafío Iron Survivor, vamos a poder repetirlo y él verá a un Trick Williams completamente nuevo.»

Mientras, veamos cómo luce el cartel de NXT Deadline 2023 a falta de cuatro días para el evento premium y en espera de ver qué sucede en el nuevo programa de la marca amarilla:

Who will call themselves the Women's Iron Survivor? Don't miss #NXTDeadline NEXT SATURDAY at 8e/5p streaming exclusively on @peacock in the U.S. and @WWENetwork everywhere else! 🎟️: https://t.co/YOgLeiSM1Y pic.twitter.com/qWSYVNqAA7 — WWE NXT (@WWENXT) December 2, 2023