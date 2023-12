«WWE no tiene a nadie como yo», asegura Ilja Dragunov

Ilja Dragunov, Campéon NXT, es un luchador distinto que está haciendo estragos en el territorio de desarrollo de WWE y que un día lo hará en el elenco principal, como en el pasado lo hizo en NXT UK. No ha dejado de evolucionar como Superestrella desde que firmó su contrato y es una de las promesas más interesantes de la empresa. Y recientemente estuvo hablando en WWE’s The Bump sobre ese mismo crecimiento, haciendo referencia a su rivalidad con Gunther en la extinta marca británica.

► Nadie como Ilja Dragunov en WWE

«Totalmente diferente. Quiero decir, mira mi historial desde que regresé a NXT en noviembre. Cada actuación en la que participo es memorable. La gente notará la diferencia tan pronto como pise el ring. La gente siente algo. Sienten una conexión, sienten una intensidad que nunca antes habían visto. En este momento, no hay nadie, ya sea en NXT o en WWE en general, que pueda ocupar mi lugar porque soy completamente único, y esta es la razón por la que estoy aquí como el Campeón de NXT».

«Creo que simplemente elevé todo lo que hice. Cada artista necesita confiar en su fortaleza, y tan pronto como entré en este negocio, supe que mi pasión, mi alma, la energía que tengo, son mis mayores fortalezas. Incluso mi resistencia al dolor, todas esas cosas, trato de empujar y elevar constantemente. Me quita mucha vida. No sé cuánta vida ya he perdido por esto, pero necesito llevar las cosas al límite, y lo hago cada vez. No tengo descanso mientras hago esto. Esta es la razón por la que simplemente sigo mejorando cada vez más, y esto es lo que la gente ve cuando actúo».