Josh Alexander, es Campeón Mundial Impact y una de las piezas fundamentales de la zona de impacto en los últimos tiempos, está emocionado porque la compañía vuelva a ser TNA a partir de Hard to Kill 2024. Cabe mencionarse además de que en este PPV estará enfrentando ni más ni menos que a Will Ospreay. Antes, vamos con sus recientes declaraciones sobre el cambio de nombre a Adrián Hernández.

► La vuelta de TNA

«Emoción instantánea. En ese momento, no podía viajar para hacerlo; filmamos esa cosa que se emitió después de Bound Glory, todo el anuncio para TNA, y querían que yo estuviera en ello. Yo estaba como, ‘Bueno, estoy reservado ese día. Tengo que hacer esto para mi visa’. Ellos simplemente dijeron, ‘Haz que suceda’. Yo estaba como, ‘No sé si puedo’. Ellos dijeron, ‘Esto es lo que hay’. Me hicieron firmar un acuerdo de no divulgación (NDA) y me lo contaron. Yo estaba como, ‘De acuerdo, moveré cielo y tierra para que esto suceda’.

«No solo como luchador en el vestuario de IMPACT Wrestling, todos estamos emocionadísimos por TNA porque algunos de nosotros hemos sido parte de TNA en el pasado, tipos como Frankie Kazarian, Chris Sabin, Alex Shelley, la lista continúa, o todos nosotros, yo, Jordynne Grace y todos estos otros nombres, Trey Miguel, Chris Bey, crecimos siendo enormes fanáticos de TNA.

«Esas tres letras son sinónimo de lo que nos dio la pasión para entrar en el negocio de la lucha libre en primer lugar. Así que para nosotros poder ser parte de eso ahora bajo esta nueva marca y volviendo a ese nombre, creo que es tremendamente emocionante. Estoy tan feliz de ser parte de ello, y sinceramente se me pusieron los pelos de punta al hablar al respecto. No puedo esperar al 13 de enero».

