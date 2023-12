Baron Corbin gana una medalla de oro en jiu jitsu

El sábado 9 de diciembre, Baron Corbin luchará por el Campeonato NXT contra Ilja Dragunov en Deadline 2023, el evento premium que cerrará el calendario anual de la marca amarilla de WWE. The Lone Wolf está ante una última oportunidad de terminar por todo lo alto este año que ha tenido muchos altibajos. Además, sería su segundo oro en diciembre.

This one has turned personal. @UNBESIEGBAR_ZAR defends his #WWENXT Championship against @BaronCorbinWWE on Saturday, Dec. 9th at #NXTDeadline!

