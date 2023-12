¿Alguien esperaba realmente que CM Punk volviera a la WWE? Nueve años después, con todo lo sucedido entre las dos partes, incluyendo un juicio e incontables ataques verbales. Sin olvidar el paso del luchador por AEW. Incluso que se hablara de que TNA podía ser la empresa indicada para que el Best in the World volviera a la lucha libre tras su despido como All Elite. También los múltiples informes señalando que no lo querían de vuelta. Y finalmente está nuevamente en casa, como él enfatizó en su primera promo de vuelta en Raw.

► Jake Roberts habla de CM Punk

Pero hay al menos una persona que no quedó sorprendida con el retorno de quien un día fuera el rey: Jake «The Snake» Roberts. Según explica en Snake Pit ello se debe a que lleva tanto tiempo en la lucha libre profesional que lo ha visto todo.

«No estoy sorprendido. En absoluto. Nunca digas nunca en la lucha libre. Tan pronto como dices ‘no’, va a suceder. Todo se trata de dinero, hombre. Si creen que pueden ganar dinero contigo, te van a traer.»

La Serpiente también habla de sus interacciones con El Mejor de Mundo:

«No he estado cerca de él lo suficiente como para juzgarlo de ninguna manera. Puede que le haya dicho 20 palabras, eso es todo. Sabes, en AEW, él tenía su propio vestuario, así que nunca lo veía. Simplemente se quedaba allí.»

La próxima vez que los fanáticos de WWE vean a CM Punk será este próximo viernes en SmackDown. En la compañía han indicado que ahora mismo es agente libre, aunque también han preguntado a sus seguidores a qué marca debería ir por lo que en algún momento se unirá a una. Habida cuenta de que su primer rival sería Seth Rollins, es de suponer que será Raw.