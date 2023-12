Booker T quedó encantado con la promo de bienvenida a casa que CM Punk pronunció frente al Universo WWE en su vuelta a Raw. Lo pone en claro en el episodio más reciente de su podcast, The Hall of Fame, donde asegura que el Best in the World fue sincero en sus palabras. Además, apunta que si fue una prueba, la pasó. También contesta a la crítica de Kevin Nash.

► «CM Punk pasó la prueba en WWE RAW»

“No sé si esas palabras fueron escritas para CM Punk o no, realmente no lo sé. Pero sí sé que CM Punk es un tipo que básicamente dice lo que quiere decir. Le estoy dando a CM Punk el beneficio de la duda de ser alguien que dijo las palabras que sentía. ¿Fue real o no? No lo sé»..

“Creo que Kevin siente eso porque, al igual que yo, a menos que CM Punk realmente sintiera eso, cuando dijo que es bueno estar de vuelta en casa, suena y se siente como algo que quizás, ‘Debes decir esto. Tenemos que escribir esto para ti’. Personalmente, no veo eso con CM Punk. Creo que si alguien le hubiera dicho: ‘Oye, tienes que salir y decir esto’, podría haber dicho: ‘No, no puedo hacerlo’. Podría haber habido algún conflicto allí. Simplemente no veo que lo pongan en esa posición la primera noche de regreso. En este negocio, digo que todo es una prueba.

«Esa podría haber sido la prueba de CM Punk. ‘Veamos qué dice cuando salga. Traerlo de vuelta, le damos una oportunidad. Veamos qué dice cuando salga. Veamos si va a salir allí y enterrar a la empresa, o si va a salir allí y nos va a poner por encima. Veamos exactamente cómo va a comenzar esto’. Podría haber sido una de esas pruebas. Personalmente, no lo sé. Pero si fue una prueba, CM Punk la pasó porque tienes que mostrar que estás dispuesto a jugar. Ya sea que te diga que necesitas jugar o no, estás de vuelta, y eso es algo que parece que entenderías si queremos empezar con el pie derecho. Puedo estar equivocado. Pero personalmente, así es como lo veo».