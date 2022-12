Identidad del misterioso luchador que atacó a Keith Lee

En la más reciente edición de AEW Dynamite, continuó la rivalidad entre Swerve Strickland y Keith Lee. El rapero estadounidense Rick Ross apareció para animar a Lee y hasta invitarlo a cantar, pero todo era un plan con maña de Strickland para distraerlo y que lo atacara Parker Boudreaux por la espalda.

Aunque Lee logró defenderse bien de Boudreaux, ya no pudo cuando fue atacado a traición por un hombre bastante fuerte y que sorprendió por su aspecto físico: tenía poco cabello rojo, con rastas, y también, un montón de tatuajes tanto en toda su cara como en su cuerpo.

Los fans estaban bastante sorprendidos, pues nunca lo habían visto en ninguna empresa de lucha libre. Y tenían razón, pues no es luchador. O no lo era, al menos, hasta inicios de este año 2022. Sean Ross Sapp de Fightful Select y Mike Johnson de Pro Wrestling Insider tienen la respuesta de quién es este hombre misterioso.

Se trata de Granden Goetzman, un gigante que mide 2 metros de altura y que tiene 30 años de edad, de los cuales, pasó 11 años jugando béisbol tanto en la Minor League Baseball, y para sorpresa de muchos, la Liga Mexicana de Béisbol.

En 2011 llegó a los Tampa Bay Rays, en 2012 llegó a los Princeton WhistlePigs, y de allí su carrera fue en descenso, pasó por los Houston Astros en 2018, fue dejado como agente libre, regresó en 2019 y ese mismo año pasó a los Corpus Christi Hooks. El 20 de mayo de 2021, llegó a los Tigres de Quintana Roo, pero el primero de junio de ese año fue despedido, terminando así su carrera en el béisbol profesional.

Según Pro Wrestling Insider, Goetzman ha estado entrenando desde inicios de este año 2022 en la academia de Jay Lethal, y ya había estado previamente tras bambalinas de AEW Dynamite en octubre, pero solo hasta ahora ha sido utilizado e hizo su debut. Ya veremos qué planes tiene guardados para él y para el nuevo grupo de Strickland, Tony Khan.

Y es que Fightful Select señala que el hombre lleva ya varios meses firmado a un contrato con AEW. Se espera que luche bajo su nombre real. Su apodo es «La Bazuca Humana».

how it started how it's going pic.twitter.com/IniNAEIqcq

"We're coming to take over the whole game. All you know me for is one thing, and that's winning, gettin' big money." #TheBiggestBoss @rickross! #AEWDynamite pic.twitter.com/muD3ahgWQr

— The Realest Swerve Strickland (@swerveconfident) December 22, 2022