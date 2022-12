El Osaka 176BOX fue el recinto desde donde OZ Academy presentó su evento denominado «The Anthem for 2022 @Osaka».

► «The Anthem for 2022 @Osaka»

En el combate preliminar a la disputa por el Campeonato de Peso Abierto OZ Academy, Ozaki-gun (Mayumi Ozaki y Saori Anou) se impusieron a MISSION K4 (AKINO y Kakeru Sekiguchi). Al final, una furiosa Sekiguchi siguió golpeando a Anou, pero fue detenida por sus compañeras.

Momoka Hanazono consiguió la primera defensa del Campeonato Pioneer Oz Academy, doblegando a Sonoko Kato y Maya Yukihi. Tras el encuentro, Itsuki Aoki y Kaori Yoneyama desafiaron a Hanazono.

En el turno estelar, Hiroyo Matsumoto, Ryo Mizunami y Tsubasa Kuragaki salieron avantes ante Beast Friend (Aja Kong y Yuu) quienes se reforzaron con Itsuki Aoki. El combate se dirimió a ganar dos de tres caídas. Esta lucha fue preludio de la disputa del título de parejas y la despedida de Aja Kong de la empresa, que se celebrarán el 30 de diciembre en el Korakuen Hall.

Los resultados completos son:

OZ Academy «THE ANTHEM FOR 2022 @OSAKA», 11.12.2022

Osaka 176BOX

Asistencia: 299 Espectadores

1. Kaori Yoneyama venció a Rina Yamashita (9:03) por Pinfall.

2. OZ Academy Openweight Title Skirmish: Mayumi Ozaki y Saori Anou derrotaron a AKINO y Kakeru Sekiguchi (16:55) con la Super Pottering de Anou sobre Sekiguchi.

3. OZ Academy Pioneer 3 Way Title: Momoka Hanazono (c) vencieron a Sonoko Kato y Maya Yukihi (14:36) con un Delfin Clutch sobre Kato defendiendo el título

4. OZ Academy Tag Team Title Skirmish & Aja Kong OZ Academy Osaka Last Match – 2/3 Falls Match: Hiroyo Matsumoto, Tsubasa Kuragaki y Ryo Mizunami derrotaron a Aja Kong, Yuu e Itsuki Aoki (2-1) (35:20). Mizunami eliminó a Aoki con la Hot Limit (5:43). Aoki eliminó a Kuragaki con un Cradle (10:45). Matsumoto eliminó a Yuu con un Rock Drop (18:52).