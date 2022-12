WWE no está interesada en regreso de Alberto el Patrón

Recientemente, Alberto el Patrón fue entrevistado por Steve Fall de Wrestling News y allí habló acerca de qué opinaba de Triple H estando al mando de WWE ahora, tras el retiro de Vince McMahon, y si consideraba que era posible para él regresar. Esta fue su respuesta:

«Para ser honesto, no he hablado con nadie de la administración actual de WWE. Sí lo hice cuando John Laurinaitis estaba presente, tuvimos un par de llamadas telefónicas, pero eso no llegó a ninguna parte. Lo que pasó, pasó.

► WWE no quiere recontratar a Alberto el Patrón

«Tenemos una nueva administración ahora que está haciendo cosas fantásticas. Hasta donde yo sé, lo que he leído, los números, los ratings y el dinero, ha sido fantástico para ellos. Por la forma en que los luchadores se sienten tras bambalinas y en el ring, parece ser que este cambio ha sido para mejor».

Y es que, recordemos que quien fuera conocido en WWE como Alberto del Río, dijo hace un par de años que había hecho las paces con Triple H, a quien insultó fuertemente en un par de videos tras su primera salida de WWE y que su regreso a la empresa estaba por darse.

Sin embargo, a lo largo de los años, se ha reportado que la compañía no tenía interés en recontratarlo, ni siquiera con McMahon al mando, y esa situación no ha cambiado hoy, ya casi finalizando el 2022, según reveló recientemente Sean Ross Sapp de Fightful Select.

«WWE sigue sin estar interesada en Alberto el Patrón. Hemos hablado con un ejecutivo de alto cargo en WWE, quien anteriormente nos dijo que ‘De ninguna jodida manera’, El Patrón iba a regresar a WWE. Esta persona señaló que nunca ha habido conversaciones serias o ideas propuestas para traer de vuelta a El Patrón.

«Y que las conversaciones con John Laurinaitis de las que habló, fueron más conversaciones en las que él se acercó a preguntar si WWE tenía interés en recontratarlo. Aquellos que deberían de estar interesados en que El Patrón regrese, no lo han tenido en una posición muy alta incluso mucho antes de que dejara WWE en 2016, debido a que nos dicen que, a veces, era un desafío trabajar con él tras bambalinas.

«El nombre de Alberto el Patrón ni siquiera ha sido mencionado como una posible entrada sorpresa para el Royal Rumble en años anteriores. Para el próximo año, tampoco hay discusiones a nivel interno de traer de regreso a El Patrón».

Alberto también señaló que él era un Chico de John Laurinaitis:

«Siempre fue uno de los chicos de Johnny, él fue quien me encontró y quien me llevó a tener mi tryout con WWE. Él fue quien me llamó, el que me llevó a Stamford, me mostró la sede, me metió en la limusina. Él fue quien creó a Alberto del Río. Recuerdo esos días cuando él me llevó al restaurante para conocer a Kevin Dunn, y luego, me llevó a la oficina de Vince McMahon y me presentó. El resto es historia».