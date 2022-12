BASARA: "Basara 206 ~ Ryuto Koto" Kodaka vs Abe

El Tokyo Korakuen Hall se engalanó con la última visita de la empresa independiente BASARA en este año, que presentó su evento «Basara 206 ~ Ryuto Koto».

► «Basara 206 ~ Ryuto Koto»

Luego de casi un año de ausencia, Ryuichi Sekine volvió a la lucha libre profesional a pesar de que perdió su combate de regreso. El tiempo que pasó fuera del ring laboró como agricultor y planea continuar con esa actividad junto con la lucha libre profesional.

El campeón de Peso Jr. AJPW, Atsuki Aoki, hizo una aparición especial para enfrentar en mano a mano a Daiki Shimomura a quien doblegó tras una espectacular lucha.

En 2016 , Takumi Tsukamoto ganó el primer Torneo de Parejas Iron Fist con Isami Kodaka, pero aún no existía el campeonato de la categoría. Así que fue hasta hoy que Tsukamoto finalmente ganó dicho título con Yasu Urano como su compañero. Por su parte, Aijin Tag (Takato Nakano y Masato Kamino) se dijeron decepcionados por perder el títulos tan rápido después de dedicar gran parte del año a tratar de ganarlo.

En el turno estelar, Fuminori Abe falló en su intento de conquistar el Campeonato Union MAX al caer ante el campeón Isami Kodaka por Knockout. Kodaka derribó al retador con la Isamiashi Zan. Kodaka celebró la victoria con el resto de Sento Minzoku.

Abe también dio un discurso y habló sobre sus últimos cinco años luchando bajo la bandera de BASARA . Anunció que dejará la empresa a finales de mes, pero seguirá trabajando como independiente.

Los resultados completos son:

BASARA «BASARA 206 ~ RYUTO KOTO*~», 11.12.2022

Tokyo Korakuen Hall

1. FUMA, KUBITO y Daichi Kazato vencieron a Lil Kraken, Akira Jo y Leo Isaka (10:17) con un German Suplex Hold de FUMA sobre Kraken.

2. No DQ 3 Way Tag Match: Brahman Shu y Brahman Kei derrotaron a Tsutomu Oosugi y Banana Senga y a Trans Am ☆ Hiroshi y Shiori Asahi c/ Ryu Gouma (9:32) cuando Kei colocó espaldas planas a Hiroshi.

3. Ryota Nakatsu y SAGAT vencieron a Ryuichi Sekine y Minoru Fujita (12:03) con la V Slider de Nakatsu sobre Sekine.

4. Atsuki Aoyagi derrotó a Daiki Shimomura (10:53) con un Firebird Splash.

5. IRON FIST Tag Team Title: Takumi Tsukamoto y Yasu Urano vencieron a Takato Nakano y Masato Kamino (c) (16:04) con un Cross-Arm Thunder Fire Powerbomb de Urano sobre Nakano – conquistando el título.

6. Union MAX Title: Isami Kodaka (c) derrotó a huy Fuminori Abe (19:27) vía KO (Isamuashi-Zan) defendiendo el título