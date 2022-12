Alex Cáceres: «Pelear es algo especial para mí»

Para Alex Cáceres , el viaje es el destino.En UFC Vegas 66 , Cáceres realizó una de las mejores actuaciones de su carrera, noqueando a Julian Erosa con una patada en la cabeza en el primer asalto .

El final le valió a Cáceres su cuarto bono de «Actuación de la noche» y fue un excelente rebote después de perder por decisión unánime ante Sodiq Yusuff en marzo. Pero a pesar de lo buena que fue la actuación, él no está tocando su propia bocina.

“Diría que, para la pelea en sí, no hay nada mejor que eso. Pudimos caminar en el primer round, realmente no nos tocaron en absoluto, no hubo lesiones en absoluto y salimos con una bonificación, por lo que fue una muy buena actuación.

“No puedo decir que sea mi mejor actuación. No sabría cuál sería mi mejor actuación. Siento que mi mejor desempeño sería en algún lugar del gimnasio, probablemente”.

Cáceres ha estado con UFC desde 2011, uniéndose a la promoción después de la temporada 12 de The Ultimate Fighter . Ha tenido su parte de altibajos en el octágono; con un récord de UFC 15-11 y 1 sin competencia, ha perdido casi tanto como ha ganado. Eso parece haberle dado una perspectiva particular sobre la lucha y sus consecuencias. Para “Bruce Leeroy”, no se trata de victorias y derrotas, se trata del arte de hacer.

“Esa siempre ha sido la mentalidad que estaba tratando de lograr, que trato de lograr todo el tiempo. Porque la vida va a continuar pase lo que pase. Ya sea que ganes o pierdas, las personas volverán a trabajar mañana y seguirán con sus propias vidas ocupadas, así que quiero deleitarme con esos momentos en el momento, pero después, para celebrar algo. lo hiciste, ya lo hiciste, y no celebrarlo en el momento es como vivir en el pasado. Vivir en el futuro sería preocuparse por un resultado, y tampoco quiero hacer eso. Solo quiero entrar allí solo viviendo en el presente, y celebro cada golpe, celebro cada movimiento que doy, que soy capaz de hacerlo, y esa es mi celebración, la acción real y el hecho, no lo que viene después».

“Por supuesto, me deleito en mis victorias, pero es en el momento. Lo que estoy haciendo en este momento. Cada vez que lanzo un golpe, es una celebración para mí. No sé, es raro. Para mí, para celebrar algo que podría pasarle a cualquiera o que cualquiera podría hacer, no lo sé. No es tan especial para mí ganar peleas. Pelear es algo especial para mí. Entonces, para hacer eso, ver mi movimiento en acción es más una celebración para mí que animarme después de la pelea y todo eso”.