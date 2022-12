Conor McGregor cree que el nocaut de Leon Edwards sobre Kamaru Usman en UFC 278 debería ganar todos los premios.

Edwards vino desde atrás para conectar un impresionante nocaut con una patada a la cabeza de Usman en su pelea por el título en agosto. Edwards estaba abajo en las tarjetas de puntuación y estaba siendo descartado por los comentarios antes de dar el golpe impresionante con menos de un minuto restante en la Ronda 5 para capturar el título de peso welter.

El UFC nominó a Edwards (19-3 MMA, 11-2 UFC) para el Regreso del Año, pero McGregor dice que el increíble final de Edwards vale mucho más.

Stop the nonsense “comeback” of the year , this is EVERYTHING of the year! Bar none. The timing of commentary. The timing of the fight. The shot itself. The KO. The ramifications. The post speech. Pound for pound head shot. Dead! This lives on!

Team @ParadigmSports! 👑 https://t.co/2mTbruXPmV

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 21, 2022