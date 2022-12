Sami Zayn valoró su trabajo con Logan Paul

Sami Zayn trabajó con Logan Paul camino a WrestleMania 37, donde fue su invitado especial en su combate contra Kevin Owens, quien salió vencedor y también despachó al conocido YouTuber con un Stunner luego de que concluyera el combate. Si bien Logan Paul no luchó ese día, eso apenas sería el comienzo de lo que suponemos será una prometedora carrera como Superestrella de WWE.

Durante una entrevista reciente con SI.com en una entrevista reciente, Sami Zayn describió cómo trata cada momento con importancia, y también afirmó que trabajar con Logan Paul el año pasado fue como encontrar una mina de oro.

“Es difícil articularlo, pero algunos de estos momentos pueden no sonar bien en el papel. Tal vez algunas personas se sintieron así durante la lucha contra Johnny Knoxville con los chicos de Jackass en WrestleMania, o en mi aceptación con The Bloodline, pero para mí, se trata de tratar cada momento con importancia. Si no es importante, ¿por qué debería importarles a los fans? Si hubiera dicho, ‘¿Logan Paul? Este tipo ni siquiera es de aquí. Es solo un YouTuber y no merece nuestro respeto, entonces se acabó. No es así como lo miré. Pensé que trabajar con él era como encontrar una mina de oro. Estaba haciendo algo de conspiración en el que intentaba hacer un documental, y mi personaje encontró a esta persona externa con un alcance global. Así que le dimos importancia desde el salto”.

Logan Paul finalmente se estrenó en el ring este año y ha impresionado en sus tres combates que ha realizado: en WrestleMania 38 junto a The Miz, donde se enfrentaron a los Mysterio; en SummerSlam de este año cuando luchó contra The Miz, y recientemente en Crown Jewel, donde retó y llevó al límite a Roman Reigns, que incluso le terminó costando una dolorosa lesión en su rodilla.