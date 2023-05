Hulk Hogan: Una reflexión sobre sus comentarios racistas

Tan solo unas semanas atrás, el programa de televisión estadounidense ‘Rich & Shameless’ dedicó un episodio a la batalla legal de Hulk Hogan contra Gawker, que dio inicio cuando la leyenda de la lucha libre demandó a la compañía por publicar en 2016 un video sexual suyo en el que profería comentarios racistas. Fue todo un escándalo y al Hulkster le costó su trabajo en WWE y ser visto por muchos como un racista. Incluso en AEW le negaron la posibilidad de trabajar con ellos. Y él no fue el más damnificado, pues el juicio lo ganó y tuvieron que pagarle $140 millones.

► Los comentarios racistas de Hulk Hogan

Casi ocho años después, Hulk Hogan reflexiona sobre el impacto de aquel controvertido capítulo de su vida en The MMA Hour with Ariel Helwani:

“Hubo un momento en el que pensé: ‘Bueno, ¿a dónde va a llegar esto? ¿Dónde va a terminar? ¿Cuál será mi legado al final del día?’. Había habido tanto apoyo hacia la marca Hulk Hogan, y la gente me conocía tan bien, quiero decir, he estado aquí por más de 40 años. La gente me conoce tan bien, desde Mike Tyson hasta Brutus Beefcake, Vince McMahon, Verne Gagne, Bret Hart, todo el mundo me conoce tan bien que sabían que volvería y me convertiría en la persona que era.

“Hubo una situación temporal con las cirugías y algunos de los comentarios racistas que se hicieron. Fue un bache en el camino, pero no era quien yo era, y todo el mundo lo sabía. Fue un momento difícil, pero lo que realmente me afectó fueron las cirugías de los últimos diez años. Eso fue lo que estaba en cuestión. Cuando sales de una cirugía de espalda y alguien te dice que nunca volverás a caminar, eso realmente te afecta la cabeza. El resto de las cosas, tenía mucha gente de mi lado, tenía un gran sistema de apoyo. La gente que me conocía se mantuvo a mi lado, y ha sido increíble ver cómo los fans han seguido conmigo“.

¿Cómo viviste aquel escándalo?