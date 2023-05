Hulk Hogan quiere una lucha de retiro en WWE

Hulk Hogan luchó por última vez en el 2012 durante una serie de espectáculos no televisados en el Reino Unido llamados TNA Maximum IMPACT Tour. Allí, compitió en dos luchas por equipos de seis hombres cuando se unió con James Storm y Sting para enfrentarse a Bobby Roode, Bully Ray y Kurt Angle. El segundo de estos encuentros se llevó a cabo el 27 de enero de 2012, siendo la última lucha del “Hulkster”. Evidentemente, sus lesiones y su avanzada edad han impedido que pueda seguir compitiendo en el ring.

► Hulk Hogan no lucha desde el 2012

Ha habido cierta preocupación en la memoria reciente sobre la salud de Hulk Hogan, ya que se le ha visto caminando con la ayuda de un bastón, pero aún tiene el deseo de luchar al menos una vez más.

Mientras hablaba con MMA Hour, Hulk Hogan habló sobre la posibilidad de luchar en un combate de retiro en la WWE, y no pierde las esperanzas de que suceda.

“Siempre quise tener una lucha de retiro, pero en este momento no me muevo como debería. Así que voy a seguir trabajando, seguiré entrenando y haciendo rehabilitación y veré dónde estoy dentro de unos seis meses. Todo lo que he descubierto en el negocio de la lucha libre, hermano, es que nunca dices nunca”.

Habrá que esperar y ver si Hulk Hogan alguna vez regresa a la WWE para algo más que una aparición. Todavía está bajo un contrato de leyendas, por lo que WWE puede llamarlo para que aparezca si lo desea, pero difícilmente se le permitirá luchar, dado su historia reciente de lesiones.