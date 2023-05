Solo Sikoa y Roman Reigns están listos para desafiar a Kevin Owens y Sami Zayn por el Campeonato Indisputable de Parejas WWE este sábado en Night of Champions, que se llevará a cabo en Jeddah, Arabia Saudita. El líder de The Bloodline decidió hacer las cosas en primera persona para traer los títulos de vuelta al grupo, luego de que The Usos los perdieran en WrestleMania 39 y no los recuperaran en el episodio del 30 de abril de SmackDown.

► Sami Zayn y Kevin Owens son los favoritos de Vince Russo para Night of Champions

En una lucha que muchos catalogan de pronóstico reservado, y en el que su desenlace podría ser cualquier cosa, muchos se preguntan si Roman Reigns y Solo Sikoa sumarán una derrota, considerando que ambos han lucido prácticamente imbatibles, aunque también es bastante probable que una intervención de The Usos pueda definir el destino de este combate, aunque no sabemos para qué bando.

Vince Russo analizó esta situación en su reciente podcast Writing with Russo, e indicó que piensa que Sami Zayn y Kevin Owens podrían retener sus títulos en Night of Champions, realizando el toque de espaldas sobre Solo Sikoa, argumentando que WWE no puede permitirse el lujo de que Reigns sea el victimizado, teniendo en cuenta que nadie ha conseguido esto desde el 2019, cuando Baron Corbin lo derrotó con una cuenta de tres.

“Creo que en esa situación de equipo, con Roman Reigns como parte de eso, creo que tienes que poner a los técnicos (Owens y Zayn) encima y hacer el conteo sobre Sikoa. Eso es lo que pienso. No sobre Reigns, pero eso es realmente una grieta en su armadura ahora.“