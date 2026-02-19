Homenaje a Dos Leyendas 2026: máscaras y cabelleras en juego

El Consejo Mundial de Lucha Libre afina los últimos detalles para Homenaje a Dos Leyendas 2026, evento que se celebrará el viernes 20 de marzo en la emblemática Arena México. La función rendirá tributo a Don Salvador Lutteroth González y a uno de los rudos más influyentes en la historia del pancracio nacional: El Satánico, quien ha anunciado que esa noche marcará su retiro oficial tras más de 52 años de trayectoria profesional.

► Octagonal de apuestas: una máscara o cabellera caerá

El evento contará con un explosivo octagonal de apuestas donde ocho gladiadores pondrán en juego su identidad o su cabellera. Los participantes confirmados son Max Star, Hombre Bala Jr., Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Virus, Cancerbero, Coyote y Pólvora.

#CMLLInforma | ¡Máscaras y Cabellera en Juego! En Homenaje a 2 Leyendas, Max Star, Hombre Bala Jr., Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Virus, Cancerbero, Pólvora y El Coyote han firmado los contratos. 📲 https://t.co/kelGXKxJdL pic.twitter.com/RcuBmFET92 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 19, 2026

Las rivalidades entre estos luchadores han ido escalando en intensidad durante las funciones recientes en Arena México y Arena Coliseo, con descalificaciones, ataques directos y retos lanzados “hasta las últimas consecuencias”.

Aún falta que se den detalles de cómo se realizarán esta eliminatoria, pero en próximas fechas se sabran más detalles.

► Triangular de cabelleras en la división femenil

La división femenil también tendrá un combate de alto voltaje con un triangular de cabelleras entre tres figuras consagradas: Princesa Sugehit, Marcela y La Magnífica. Además, el 6 de marzo disputarán la Copa Irma González, lo que añade aún más tensión y rivalidad rumbo al evento principal de marzo.

► El adiós de una leyenda: El Satánico

El momento más emotivo llegará con la despedida de El Satánico (Daniel López), considerado uno de los rudos más influyentes en la historia de la lucha libre mexicana. Con una carrera iniciada en la década de 1970, su legado incluye campeonatos, rivalidades clásicas y una escuela de lucha que formó a múltiples generaciones.

Su retiro en la Arena México cerrará un ciclo histórico. Se espera que esté acompañado por aliados y rivales que marcaron su trayectoria, en una última presentación que promete quedar grabada en la memoria de la afición.