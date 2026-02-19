AEW Dynamite: Swerve Strickland derrotó a Kenny Omega en brutal lucha

Kenny Omega y Swerve Strickland estelarizaron AEW Dynamite con un duelo inédito surgido de las fricciones que tuvieron en el torneo para definir al contendiente #1 al Campeonato Mundial AEW. Ambos quedaron fuera, y gracias a eso tuvimos este gran encuentro.

► Momentos clave

Aunque intentaron empezar la lucha con toma de réferi, Strickland tenía otras ideas. Pronto empezó con los golpes, sacando de concentración a Omega. Éste pudo sacar del ring a Strickland, pero cuando preparaba su vuelo Terminator, Strickland subió al ring para interceptarlo. Poco después, él ejecutó un Fosbury Flop sobre Omega.

Strickland siguió su dominio, azotando a Omega en varias ocasiones en la lona. Omega se veía confundido mientras le llovían los golpes. Omega respondió con un súplex vertical.

Omega logró su combo de caída de bombero al frente y moonsault para dos segundos. Strickland detuvo el avance de su rival con una patada en reversa. No pudo aplicar Frankensteiner, así que Omega le aplicó Snap Dragon y un V-Trigger.

Omega conectó otro par de rodillazos a la mandíbula de su rival. Al tercero, Strickland le atrapó la pierna, le aplicó quebradora, y con patadas voladoras lo mandó a la ceja del encordado. Ahí le intentó aplicar Kudo Driver, pero Omega lo evitó y lo azotó con otro Snap Dragon.

Omega buscó un Snap Dragon de la ceja hacia fuera del ring. Strickland se sujetó fuertemente de las sogas para evitarlo. Por fin lo lanzó con súplex alemán, pero Strickland cayó de pie, y de inmediato azotó en súplex vertical a Omega en el piso de la arena. Luego subió a Omega al ring y se le lanzó desde las cuerdas con plancha de 450 grados.

Omega se recuperó conectando patada en la nuca de Strickland. Luego, un V-Trigger en la esquina. Lo subió a las alturas y desde ahí le aplicó Super Snap Dragon.

Omega quiso terminar con V-Trigger, pero Strickland jaló a la réferi Aubrey Edwards, quien recibió el impacto. Omega intentó One Winged Angel. Strickland no se dejó, conectando su House Call, pero no había réferi que contara.

Strickland siguió castigando a Omega. Con el Swerve Stomp parecía ganar, pues otro réferi llegó al ring. Omega rompió la cuenta.

Strickland falló House Call. Omega aplicó Snap Dragon, Poison Rana, pero no pudo hacer el One Winged Angel. Cuando corría para otro V-Trigger, Strickland lo interceptó con House Call y lluego lo remató con Big Pressure.

► ¿Y ahora qué?

Swerve Strickland siguió atacando a Omega después de la lucha, incluso con una cadena, con la cual lo estranguló

Finalmente, lo mandó al hospital con un Kudo Driver sobre una mesa.