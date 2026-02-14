Regresa Dark Silueta; Los Chávez continúan su largo reinado y más

Estamos por llegar a la mitad de febrero, resultando éste un mes de gran actividad en el Consejo Mundial de Lucha Libre, de las que hacemos recuento en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

Por segunda semana, MxM TV se presentaron en las diferentes sedes del CMLL, con gran impacto entre la afición y se despedieron en medio del cariño del público.

Luego de cinco meses, Dark Silueta regresó a ls encordados, siendo la reaparición más esperada entre las Amazonas del Ring.

El contingente que partirá a Fantasticamania 2026 se declaró listo para enfrentar a lo mejor de la bajara de NJPW.

La presencia internacional no se detiene y más luchadores de AEW anunciaron su inminente arribo.

Pero ya no nos dilatemos y vamos a los…

► Resultados

 

• Viernes Espectacular de Arena México – 06/febrero/2026

Dark Silueta regresó a la acción tras superar una lesión y, junto a Olympia que retornó de Japón y Persephone, selló la victoria ante India Sioux, La Jarochita y Akari.

La batalla fue de alto voltaje y terminó inclinándose del lado de Yutani, quien superó sin discusión al espectacular Capitán Suicida en el duelo en mano a mano.

La hegemonía continúa: Ángel de Oro y Niebla Roja volvieron a salir con la mano en alto al vencer a Mansoor y Mason Madden, sumando su defensa número 26 del Campeonato Mundial de Parejas del CMLL.

Ni las artimañas de Johnny Consejo ni el apoyo externo de Mansoor fueron suficientes para frenar a Soberano Jr., que sacó adelante el combate con su estilo bien definido, contando además con el respaldo de Bárbaro Cavernario.

La experiencia y el colmillo de Hechicero, Averno y Bárbaro Cavernario marcaron la diferencia en el turno estelar, superando a Templario, Neón y Flip Gordon, que no encontraron la fórmula para contrarrestarlos.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:
1) Cancerbero y Virus vencieron a Calavera Jr. I y Calavera Jr. II (10:36) por DQ.
2) Dark Silueta, Olympia, Persephone vencieron a Akari, India Sioux, La Jarochita (12:21).
3) Yutani venció a Capitán Suicida (11:10).
4) Campeonato Mundial de Parejas CMLL: Ángel de Oro y Niebla Roja © vencieron a Mansoor y Mason Madden (17:37).
5) Soberano Jr. venció a Johnny Consejo (19:34).
6) Averno, Bárbaro Cavernario, Hechicero vencieron a Flip Gordon, Neón, Templario (14:34).
.

• Sábado de Arena México – 07/febrero/2026

El duelo individual fue para Marcela, que salió airosa tras una contienda sumamente intensa; sin embargo, La Magnífica no aceptó la derrota y respondió con un ataque contra quien fuera su aliada en Las Artemisas.

La Arena Coliseo fue testigo de otra noche a favor de Mansoor y Mason Madden, quienes superaron a Villano III Jr. y al Hijo del Villano III en el evento especial.

Johnny Consejo selló el triunfo aplicando su movimiento característico y dejó en la lona a Difunto, coronando un intenso duelo individual de principio a fin.

Un lance de Atlantis Jr. sobre Volador Jr. cambió el rumbo del combate estelar y abrió el camino para que Titán y Esfinge resolvieran la lucha en el centro del ring, superando a Bárbaro Cavernario y Euforia.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:
1) Astral y Oro Jr. vencieron a Disturbio y Grako (9:46)
2) El Coyote y Pólvora vencieron a Cancerbero y Virus (16:46) por DQ.
3) Marcela venció a La Magnifica (12:51).
4) Mansoor y Mason Madden vencieron a El Hijo del Villano III y Villano III Jr. (14:24)
5) Johnny Consejo venció a Difunto (11:39)
6) Atlantis Jr., Esfinge, Titán vencieron a Bárbaro Cavernario, Euforia, Volador Jr. (15:45)

.

Domingo Familiar de Arena México – 08/febrero/2026

Pese a la ofensiva combinada y la rudeza de Metálica y Candela, Kira y Akari supieron sobreponerse y salieron triunfadoras en la segunda contienda de la tarde.

El tercer enfrentamiento de la tarde se decantó del lado de El Valiente, Crixus y El Elemental, quienes lograron imponerse a Star Black, Capitán Suicida y Dragón Legendario.

La intensidad se salió de control cuando Mansoor y Mason Madden descargaron castigos sin medida sobre Magnus y Vegas Depredador, provocando su descalificación por rudeza excesiva.

El mano a mano fue para Johnny Consejo, quien derrotó a Flip Gordon y concluyó su paso por los enfrentamientos individuales con marca positiva.

La batalla estelar del Domingo Familiar CMLL quedó en manos de Los Guerreros Laguneros, quienes con autoridad superaron a Atlantis Jr., Titán y Templario gracias a su poderío colectivo.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:
1) Angelito, Shockercito, Último Dragóncito vencieron a Mercurio, Minos I, Minos II
2) Akari y Kira vencieron a Candela y Metálica
3) Crixus, El Elemental, Valiente vencieron a Capitán Suicida, Dragón Legendario, Star Black
4) Magnus y Vegas Depredador vencieron a Mansoor y Mason Madden por DQ.
5) Johnny Consejo venció a Flip Gordon
6) Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero vencieron a Atlantis Jr., Templario, Titán

.
• Lunes Clásico de Arena Puebla – 09/febrero/2026

Tessa Blanchard, Akari y Skadi se apoderaron del triunfo ante Metálica, Candela y Zeuxis. Esta fue la presentación de Akari en el Templo del Dolor.

Los Panther retornaron en plan grande derrotando a Okumura y Los Villanos.

Furia Roja se enloqueció y conectó con foul a Xelhua para provocar la descalificación del Galeón Fantasma ante la tercia completada por Esfinge y Capitán Suicida.

Místico, Máscara Dorada y Templario lucieron inspirados y salieron con la mano en alto en el turno estelar venciendo a Volador Jr., Soberano Jr. y Bárbaro Cavernario en una sensacional revancha.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:
1) Rey Espartano y Tiger Boy vencieron a Rey Apocalipsis y Troglodita
2) Galaxy y Shockercito vencieron a Minos I y Minos II
3) Akari, Skadi, Tessa Blanchard vencieron a Candela, Metálica, Zeuxis
4) Blue Panther Jr., Dark Panther, Hijo de Blue Panther vencieron a Hijo del Villano III, Okumura, Villano III Jr.
5) Capitán Suicida, Esfinge, Xelhua vencieron a Barboza, Difunto, Furia Roja por DQ
6) Máscara Dorada, Místico, Templario vencieron a Bárbaro Cavernario, Soberano Jr., Volador Jr.

.

• Martes de Arena México – 10/febrero/2026

La fuerza y dominio de Persephone y Zeuxis fueron determinantes para superar a Lluvia y La Jarochita en el tercer combate de la velada.

Cuando todo indicaba que Dragón Legendario y Dragón de Fuego sellarían la victoria, la estirpe de Los Villanos se impuso y el Hijo del Villano III junto a Villano III Jr. les arrebató el resultado.

Ni la fuerza ni la intensidad de Stuka Jr. y Gran Guerrero fueron suficientes para frenar a Atlantis y Blue Panther, quienes con su jerarquía salieron airosos del duelo semifinal.

La estrategia de Hechicero fue clave para inclinar la balanza, guiando a Volador Jr. y Difunto al triunfo, mientras Neón, Xelhua y Esfinge se quedaron sin respuesta en el resultado final.

LOS RESULTADOS COMPLETOS SON:
1) Hombre Bala Jr. y Max Star vencieron a El Coyote y Pólvora (10:23) por DQ.
2) Cancerbero y Virus vencieron a Calavera Jr. I y Calavera Jr. II (12:36) por DQ.
3) Persephone y Zeuxis vencieron a La Jarochita y Lluvia (8:19).
4) Dragón de Fuego y Dragón Legendario vencieron a El Hijo del Villano III y Villano III Jr. (13:20)
5) Atlantis y Blue Panther vencieron a Gran Guerrero y Stuka Jr. (13:34)
6) Difunto, Hechicero, Volador Jr. vencieron a Esfinge, Neón, Xelhua (16:33)
.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 10/febrero/2026

La experiencia internacional de Tessa Blanchard, combinada con el empuje de Kira y el regreso de Akari, marcó la diferencia ante Sanely, Nexy y Miss Guerrera, obteniendo el triunfo.

La espectacularidad de Los Magníficos volvió a brillar cuando Explosivo, Fantástico y Adrenalina encontraron los espacios clave para superar a El Elemental, Dark Magic y Cris Skin.

La coordinación y el ritmo aéreo de Místico, Titán y Atlantis Jr. terminaron por imponerse ante la rudeza de la triada de Soberano Jr., Averno y Yutani, cerrando la noche con autoridad técnica.

LOS RESULTADOS COMPLETOS SON:
1) Ángel del Bien, Astro Oriental, Lince del Bajio vencieron a Rav, Shezmu, Temerario
2) KeMalito venció a Chamuel
3) Leo, Omar Brunetti, Principe Daniel, Vaquero Jr. vencieorn a Arlequín, Bestia Negra, Guerrero de la Muerte, Ráfaga por DQ
4) Akari, Kira, Tessa Blanchard vencieron a Miss Guerrera, Nexy, Sanely
5) Adrenalina, Explosivo, Fantástico vencieron a Cris Skin, Dark Magic, El Elemental
6) Atlantis Jr., Místico, Titán vencieron a Averno, Soberano Jr., Yutani
.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 13/febrero/2026

.
– Sábado de Arena Coliseo – 14/febrero/2026

.

– Domingo Familiar de Arena México – 15/febrero/2026

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 16/febrero/2026

.

– Martes de Arena México – 17/febrero/2026

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 17/febrero/2026

LA LUCHA SIGUE...
