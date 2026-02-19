3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 18 de febrero 2026

AEW DYNAMITE 18 DE FEBRERO 2026.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Revolution. En el segmento estelar, Swerve Strickland derrotó a Kenny Omega en un mano a mano.

AEW DYNAMITE 18 DE FEBRERO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- Hook como líder de The Oops

Que Hook sea el líder de The Opps es un poco extraño, en un grupo que ya tuvo la baja de Powerhouse Hobbs (que se marchó a WWE) y la lesión de Samoa Joe. Dicho esto, este cambio de liderazgo supone un retroceso.

► 1- Jamie Hayter y Alex Windsor vs. Viva Van y Becca

Lucha corta, aunque fue bueno el debut de Jamie Hayter y Alex Windsor como equipo, aunque se sintió como que le faltó algo a este combate.

LO MEJOR

► 3- Jon Moxley sigue en gran nivel

Camino a Revolution, vemos cómo Jon Moxley sigue luchando a un gran nivel, mezclando un poco de su estilo agresivo con técnica. Salió bien librado de un enfrentamiento contra Mark Davis, quien tenía la misión de diezmarlo previo a su combate contra Takeshita en Revolution, que bien lo podría perder para que se dé el duelo entre Takeshita y Okada con todo en juego; sin embargo, su consistencia podría permitirle seguir con el título y convertirse eventualmente en el Campeón Internacional AEW más longevo, permitiéndole dar una mayor relevancia a dicho título.

► 2- Kevin Knight vs. The Beast Mortos

Mortos vino a hacer el trabajo aquí, y al menos perdió contra un talento prometedor como Knight, quien se volvió a lucir con sus grandes maniobras aéreas. El resultado pareció predecible, considerando que Knight está proyectado eventualmente para tener alguna oportunidad titular en el futuro.

► 1- Kenny Omega vs. Swerve Strickland

¿Había alguna duda de que esta lucha sería buena? Fue del calibre de un PPV, que lamentablemente no se dio por conflictos de agenda con Omega. Con varios remates y finales falsos, ambos lo dejaron todo en el ring, y el cambio a rudo de Swerve hizo de esta historia en algo más interesante y deja la puerta abierta para futuras luchas.