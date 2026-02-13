Místico es elegido Luchador del Año 2025 por el Wrestling Observer Newsletter

Místico continúa agrandando su legado dentro de la lucha libre internacional. El ídolo del Consejo Mundial de Lucha Libre fue reconocido con el Premio Lou Thesz/Ric Flair al Mejor Luchador del Año 2025, galardón otorgado por el Wrestling Observer Newsletter (WON), tras una campaña que combinó calidad, constancia y triunfos en escenarios de alto nivel.

El enmascarado dominó la votación con autoridad al sumar 3,286 puntos y 548 primeros lugares, superando a figuras como Adam Page, Jon Moxley, Saya Kamitani y John Cena. El reconocimiento refleja un año en el que el mexicano se consolidó como una de las caras más importantes del pancracio mundial.

Cabe resaltar que en SUPERLUCHAS también se nombró a Místico como el mejor del año, destacando el gran 2025 que tuvo el luchador mexicano, convirtiéndose en uno de los luchadores más importantes del mundo en este periodo.

► Un 2025 lleno de logros para Místico

El “Rey de Plata y Oro” firmó una temporada sobresaliente. Conquistó la Opera Cup por segundo año consecutivo, ganó el Grand Prix Internacional, obtuvo el Campenato Histórico Semicompleto y el Campeonato Mundial de Tríos CMLL además de defender con éxito el Campeonato Medio de MLW.

Su ritmo fue igualmente impresionante: superó las 240 luchas en el año y encabezó o coestelarizó 34 funciones con entradas agotadas en la Arena México. A ello se suman 14 combates calificados con 4.75 estrellas o más por Dave Meltzer, un indicador de su consistencia dentro del ring.

► La rivalidad con MJF que definió el año

Uno de los capítulos más recordados de su 2025 fue la intensa rivalidad contra MJF, que se desarrolló entre funciones conjuntas del CMLL y AEW, además de ataques sorpresivos hasta llegar a su punto máximo en el 92° Aniversario del CMLL.

El 19 de septiembre, en la Arena México, ambos protagonizaron un dramático duelo de Máscara vs. Campeonato Mundial Semicompleto. Místico, pese a sangrar profusamente tras un ataque inicial, hizo rendir a su rival con La Mística para coronarse campeón y conservar su incógnita. Para muchos analistas, fue el combate del año por su narrativa e intensidad.

► Dominio internacional y torneos de prestigio

El gladiador también brilló fuera de México. Se convirtió en el primer luchador en ganar la Opera Cup de MLW en años consecutivos (2024 y 2025), mientras que su final ante Volador Jr. fue considerada una de las mejores luchas del calendario.

Además, su victoria en el Grand Prix Internacional —donde derrotó en la final a Mike Bailey— reforzó su posición como estandarte del talento mexicano frente a rivales de talla mundial.

► Resultados de la votación al Luchador del Año 2025

1. MISTICO (548) 3,286

2. Adam Page (147) 1,632

3. Jon Moxley (138) 1,591

4. Saya Kamitani (88) 1,410

5. John Cena (69) 1,018

6. Cody Rhodes (56) 904

7. Konosuke Takeshita (24) 363

8. CM Punk (35) 346

9. Bandido (13) 207

10. Will Ospreay (8) 165

El premio no solo reconoce un año espectacular, sino que confirma el impacto de Místico como figura global. Su mezcla de técnica, carisma y capacidad para protagonizar combates memorables lo colocó en la cima de la lucha libre durante 2025, un logro que fortalece aún más su lugar en la historia moderna del deporte espectáculo.