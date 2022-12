Hijo del Vikingo disputó su tercera lucha en EEUU

La aventura estadounidense de Hijo del Vikingo se ha visto empañada por la decisión de AAA de proteger a toda costa a su luchador franquicia.

Cuando precisamente GCW y otras promotoras independientes confirmaron un muy atractivo acuerdo con FITE+, provocando que numerosos usuarios decidieran suscribirse a la plataforma para seguir las andanzas de Hijo del Vikingo por suelo yanqui, «la Caravana Estelar» anunció que quien quiera ver a su Megacampeón sobre los rings de este panorama luchístico, no tendrá más opción que acudir en persona a cada evento donde esté programado.

Así que entre críticas a sus empleadores, Hijo del Vikingo disputó su primer combate fuera del paraguas de AAA (el 3 de diciembre ya formó parte de un show de «la Caravana Estelar» celebrado desde Arizona) en GCW Amerikaz Most Wanted el pasado sábado, donde se impuso a Blake Christian.

Y 24 horas después, del Ukrainian Cultural Center de Los Ángeles al Washington Hall de Seattle, el azteca hizo de las suyas en el evento Air Raid de DEFY Wrestling. Aunque aquí el particular veto de AAA no tuvo efecto, pues la función careció de vía de emisión (entrará en vigor, no obstante, una vez esté disponible en DEFY On Demand). Hijo del Vikingo también salió vencedor, esta vez frente al jovencísimo Nick Wayne.

► Hijo del Vikingo conquistó Seattle

Entusiastas valoraciones del duelo pueden leerse en redes sociales por parte de los afortunados asistente a Air Raid, cita que dejó estos resultados.