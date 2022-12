Autores como este que aquí escriben esperaban con impaciencia ver a Hijo del Vikingo llevar su arte más allá de México, cuando el pasado octubre el gladiador anunció que ya tenía los permisos necesarios para luchar internacionalmente.

Un servidor, y supongo que muchos de los lectores como yo que no residen en EEUU, tienen complicado acudir de manera regular a los shows de la escena independiente del país de las barras y estrellas. Pero parece que esa será la única forma de, por ahora, ver el desempeño de Hijo del Vikingo sobre empresas como Game Changer Wrestling o Warrior Wrestling, para las que ya está anunciado.

GCW detalló días atrás que las implicaciones competitivas del Megacampeón AAA, por expresa demanda de «la Caravana Estelar», no podrán ser emitidas. Tal vez una manera de generar expectación de cara al show que la promotora fundada por Antonio Peña tiene previsto realizar durante el próximo «WrestleMania Weekend» en Los Angeles (California).

Además de las citadas en GCW y Warrior Wrestling, otra actuación de Hijo del Vikingo que no podrá verse vía streaming es la que protagonizará este sábado 17 durante Air Raid de DEFY, show disponible en DEFY On Demand a partir del día 22 del presente mes.

Allí, Hijo del Vikingo se verá las caras con Nick Wayne, talento insultantemente joven que a comienzos de 2022 fue contratado por AEW, donde, sin embargo, no debutará hasta que cumpla la mayoría de edad. Pero con todo, mientras no deja de lado los estudios, Wayne lucha semana sí semana también, siendo DEFY uno de sus principales escenarios.

No se trata de la primera vez que Hijo del Vikingo enfrenta a un «All Elite», pues en suelo azteca, por ejemplo, ya ha compartido ring con The Lucha Brothers, Jay Lethal o The Young Bucks.

Seguidamente, el cartel hasta ahora anunciado para Air Raid de DEFY, a celebrarse desde el Washington Hall de Seattle (Washington).

NEXT SATURDAY!!!



An absolutely wild way to end the year – don't miss AIR RAID – A STACKED CARD next weekend!



🎟️ Tickets at https://t.co/DFWDGP0JAR



DEFY Air Raid

🗓️ SAT, 12/17 | 8pm

📍 WA HALL pic.twitter.com/O0x1DsEG1C