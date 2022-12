Jason Jordan fue empujado individualmente en su momento en WWE a través de una historia según la cual era el hijo ilegítimo de Kurt Angle. Nunca sabremos dónde estaría actualmente de no haberse lesionado el cuello poniendo fin a su carrera como luchador. La buena noticia fue que ha seguido trabajando en la compañía con un rol de productor con cada vez más responsabilidades. Pasó de delante a detrás de cámaras, aunque durante el último Friday Night SmackDown volvió a mostrarse en pantalla por el cumpleaños del medallista de oro olímpico.

► El regalo de Jason Jordan a Kurt Angle

Cuando se encontraron, Jordan le regaló a Angle una foto de sí mismo rodeado con un corazón hecho con macarrones que señalaba al Hall of Famer como el padre número uno del mundo. Fue un momento emotivo pero que no tuvo mayor repercusión. Aunque en realidad volvemos a él para conocer la intrahistoria de este presente. «The Wrestling Machine» cuenta en un reciente episodio de su podcast, The Kurt Angle Show, que quería llevárselo a casa para guardarlo pero se lo olvidó en la arena del show y tuvieron que enviárselo.

“Bueno, mi hijo Jason Jordan, mi hijo en la televisión, me dio una foto de él cuando tenía siete años, luchando. Fue en la televisión. Él me la dio. Quería quedármela y de hecho lo olvidé en la arena. Así que mi esposa se estaba volviendo loca. Como: ‘Tienes que recuperarla’.

«Estoy como: ‘No te preocupes por eso, es solo una foto de Jason’. Ella dice: ‘Tenemos que buscarla’. Ella llama a WWE y les dice que necesitan localizarlo y volver a la arena. Entonces, un productor de la WWE realmente lo hizo y encontraron la foto y nos la enviaron. Nos lo pasaron de la noche a la mañana».