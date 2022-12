Lana gana más dinero que en su mejor año en la WWE

«(…) Si la historia es correcta, si tiene sentido, siempre estoy abierta a volver a la WWE y contar historias convincentes y lo mismo con AEW. Estoy totalmente abierta a eso también. (…) Lo más importante es que no quiero hacer nada mediocre. No quiero ser promedio. (…) Entonces, si regreso, cuando regrese a la lucha libre, quiero que sea una gran historia y que sea convincente. Entonces, hasta entonces, no tengo que volver hasta que me sienta bien, esto va a ser genial (…)». Así hablaba Lana hace unas semanas de su retorno a los encordados.

What was your highlight of 2022 ??? pic.twitter.com/NMLnbUwDUy — CJ Perry (@TheCJPerry) December 16, 2022

► Lana, ganando más que en WWE

Un retorno que todavía no ha ocurrido a pesar de las muchas ganas que la luchadora tiene porque le está yendo realmente bien desarrollando sus otras pasiones, de las cuales también hemos hablado largo y tendido en Súper Luchas. Hoy lo hacemos nuevamente para hacernos eco de una información que nos proporcionan nuestros compañeros de Fightful. Entre otras cosas, Lana se dedica a subir contenido premium para sus seguidores en BrandArmy con el cual ha estado ganando más dinero del que ganó en su mejor año en la WWE. He ahí un motivo para no haber vuelto a luchar.

Algo similar ha estado sucediendo con Mandy Rose; ella también estaba ganando más dinero subiendo contenido para sus fans que a través de su contrato con la compañía luchística. Y ella también se encuentra fuera de la misma después de haber sido despedida. Aún no se sabe cómo va a continuar con su carrera en la lucha libre profesional pero fuera de ella también le irá de maravilla. Y si ambas, amigas desde hace tiempo, quierne explotar todo, no sería una mala idea que dedicaran una sección de dichas publicaciones a contenido de las dos juntas.