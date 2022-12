La denominación del evento luce expresamente pensado para Hijo del Vikingo: el más buscado de América (ciñéndonos a EEUU). Y es que el actual Megacampeón AAA llevaba tiempo en la agenda de todos los promotores extramuros de México, a la espera de que por fin, consiguiera los permisos necesarios para hacer carrera internacional, como así anunció el propio gladiador el pasado 22 de octubre.

La primera promotora que tuvo el privilegio de gozar del arte de Hijo del Vikingo fue la australiana Battle Championship Wrestling, seis días después de dicho anuncio, donde defendió el Megacampeonato AAA ante Adam Brooks desde el Whitehorse Function and Convention Centre de Melbourne.

Hijo del Vikingo ya se ha estrenado sobre suelo estadounidense, dentro de una función de AAA, la empresa con la que tiene contrato, el día 3 del presente mes en un combate de duplas desde la Mullet Arena de Temple (Arizona).

Pero este viernes, Hijo del Vikingo vivirá una puesta de largo propiamente dicha, sin el paraguas de AAA, como principal atracción del mencionado show, Amerikaz Most Wanted, de la «indie» Game Changer Wrestling, más en boga si cabe a raíz de su muy atractivo acuerdo de emisión con FITE.

Su rival allí será Blake Christian, considerado uno de los pilares de GCW, y cuyas características y calidad seguro propician un excelente duelo con el poblano.

La noticia en estos momentos, sin embargo, está en el comunicado emitido por GCW sobre este debut de Hijo del Vikingo y sus futuras implicaciones.

*THIS FRIDAY – LA!*



Just Signed:



VIKINGO

vs

BLAKE CHRISTIAN



*Please Note*

Per AAA Guidelines, Vikingos match will not be streamed. This policy will cover *ALL* of Vikingo's independent bookings and is in effect until further notice.



