En SÚPER LUCHAS hemos estado contando todo sobre The Iron Claw. También nos hicimos eco recientemente de que Booker T está escribiendo un guion sobre su vida. O de que Chavo Guerrero quiere ser director de cine. Además, informamos sobre que Swerve Strickland estará en la película Stiletto, después de haber estrenado Night of the Missing, que Nic Nemeth lanzará próximamente Drugstore June, o que Kayla Braxton hará lo propio con Aguas siniestras. La lucha libre profesional y el cine están hermanados desde sus orígenes.

► Todo sobre Here for Blood

Hoy traemos toda la información sobre una nueva película dentro del mundo de las cuerdas así como del género cinematográfico del terror. El título es Here for Blood y llegará a los cines, al formato digital y a Screambox el 9 de febrero de 2024. Está dirigida por Daniel Turres, escrita por James Roberts y el elenco lo forman: Shawn Roberts (Resident Evil), Maya Misaljevic (The Boys), Joelle Farrow (Under The Banner Of Heaven) y Tara Spencer-Nairn (Ghosts). Además, también aparecerán los luchadores Channing Decker y Franky The Mobster.

La premisa y el tráiler los vemos a continuación:

Cuando su novia, Phoebe, se ve abrumada por los exámenes universitarios, Tom O’Bannon, un ruidoso luchador profesional que lucha por llegar a fin de mes, acepta remplazarla en el último momento en un lucrativo trabajo de niñera. Tom llega a una aislada casa familiar donde conoce a la precoz Grace, una niña de 10 años. Lo que comienza como una tranquila noche de pizza y videojuegos se convierte rápidamente en un caos sangriento y violento cuando Tom y Grace se encuentran luchando por sus vidas contra un culto de intrusos enmascarados de otro mundo que descienden sobre la casa.