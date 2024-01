A comienzos de 2023, Kayla Braxton contaba que había intentado conseguir un papel en ‘Scream’. No la película original sino la que se estrenó en 2022 que también, salvando las distancias, fue todo un éxito tanto de crítica como de taquilla. En cambio, la entrevistadora de WWE sí ha podido hacerlo en otra, ‘Night Swim’. Como podemos comprobar en el sitio web especializado en la industria cinematográfica IMDB, es la primera vez que forma parte del elenco de una producción.

Ella misma acaba de darlo a conocer mostrando un clip en sus redes sociales:

«Me encuentro en un evento de influencers en Hollywood para promocionar #NightSwimMovie, que se estrena este fin de semana. Nunca me he sentido tan mayor y, al mismo tiempo, tan limitado económicamente. Estos jóvenes tienen todo resuelto. De todos modos, aquí estoy intentando redimirme con mi famoso grito.»

I’m at an influencer event in Hollywood for #NightSwimMovie, coming out this weekend. I’ve never felt so old, yet so poor. These kids got it all figured out. Anyway – here’s me trying to redeem my infamous scream. pic.twitter.com/qeQNBoBtmi

