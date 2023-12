Unas horas atrás hablábamos en SÚPER LUCHAS de que ‘The Iron Claw’ no cuenta tal cual la verdad de la familia Von Erich, como ‘Napoleón’, de Ridley Scott. Previamente, compartíamos tres historias dentro de la lucha libre profesional que podrían convertirse en películas de Hollywood. Antes, conocíamos qué piensa MJF de luchadores-actores como John Cena o Batista. O que Mick Foley luchaba en la escuela secundaria con la estrella del cine de comedia Kevin James. Con cada día que pasa, el pro wrestling está más conectado con el séptimo arte.

Hoy añadimos más a la conversación confirmando que el luchador de AEW Swerve Strickland acaba de estrenar su primer film de terror, ‘Night of the Missing’. Él mismo comparté en redes sociales un vistazo en video. Cabe mencionarse que para encontrarlo en los créditos hay ue buscarlo con su nombre real, Stephon Strickland. Da vida al personaje Ray en el segmento ‘You Promised’. No es solo su primera película dentro del género sino la primera de su carrera en la actuación. De momento, se estrenó en Estados Unidos. Y mañana en Rusia.

FILM DEBUT:

Sneak peek of my Horror film debut from the film

"Night Of The Missing"

NOW AVAILABLE!!!

Watch now on: @amazon and @screamboxtv pic.twitter.com/vpzhX6ZA3H

— The Realest Swerve Strickland (@swerveconfident) November 28, 2023