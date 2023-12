¿CM Punk lanzó pulla a los Young Bucks en WWE RAW?

Como hiciera en AEW Rampage en su vuelta a la lucha libre profesional siete años después en 2021, CM Punk se presentó en el WWE RAW de esta semana para pronunciar un discurso frente a los fanáticos después de haber vuelto a la compañía casi una década más tarde durante Survivor Series 2023. El Best in the World dijo que está de nuevo en casa y el lugar al que pertenece, pero no fue más allá. Algunos esperaban pullas a AEW, pero eso no ocurrió.

► ¿CM Punk lanzó pulla a los Young Bucks?

¿O sí? No, la respuesta es no. De hecho, no necesitamos el informe que traemos para saberlo. No obstante, viene bien para terminar de aclararlo. Al final del segmento, Punk dio una pequeña vuelta al cuadrilátero en señal de felicidad por regresar, lo podríamos llamar también una «vuelta de la victoria». Y esto lo tomaron algunos como una pulla a The Young Bucks, atendiendo a que cuando él fue despedido de la empresa All Elite se vio a Matt Jackson, al final de un show de televisión, dando esa vuelta al ring en señal de felicidad por su adiós.

The Young Bucks after #AEWCollision went off the air when they helped FTR at the close of the show. Some have said Matt Jackson mocked CM Punk at the end of the video but i’ll leave that up to your own interpretation. pic.twitter.com/LeoRxg2fe3 — Steven Muehlhausen (@SMuehlhausenJr) September 3, 2023

No obstante, no solo esa vuelta de CM Punk no se parece en nada sino que nuestros compañeros de Haus of Wrestling nos señalan que esa no era su intención:

«Después de hablar con personas cercanas a Punk, Haus of Wrestling informa que de ninguna manera Punk estaba lanzando un ataque a The Bucks con sus últimos movimientos en Raw. Simplemente estaba reaccionando al momento.

«Además, se reiteró que Punk busca dejar atrás por completo el drama de AEW y no tiene planes de abordar nada de lo que sucedió allí. También se señaló que si fuera a recrear lo que hicieron The Bucks, habría sido más directo. Lo que hizo no se parece a lo que hicieron ellos».